Controlli, sospesa per 4 giorni licenza a titolare di sala giochi

La Polizia di Stato di Enna ha sospeso per quattro giorni la licenza di pubblica sicurezza di una sala giochi.Il provvedimento è stato eseguito il 23 luglio dalla Divisione P.A.S. della Questura, su decreto del Questore.

Il provvedimento

La misura riguarda l’amministratore della società che gestisce l’attività, ritenuto responsabile di violazioni alle prescrizioni previste dalla normativa e imposte dall’autorità di pubblica sicurezza.Gli accertamenti hanno evidenziato irregolarità nello svolgimento dell’attività autorizzata.Il Questore ha disposto la sospensione in via cautelare a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per evitare la reiterazione di condotte analoghe.Proseguiranno i controlli della Polizia di Stato sugli esercizi pubblici per verificare il rispetto delle disposizioni amministrative.