Barbablù Fest, da Mario Biondi a Noemi: al via la sesta edizione tra Morgantina e Piazza Armerina

Torna dal 25 luglio al 25 agosto il Barbablù Fest, giunto alla sesta edizione, manifestazione ideata da Pietrangelo Buttafuoco e organizzata da Terzo Millennio Progetti Artistici. Il festival è promosso dal Parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale, diretto da Carmelo Nicotra, con il sostegno della Regione Siciliana e dell’assessorato regionale al Turismo.

Per un mese il Parco archeologico di Morgantina e, per alcuni appuntamenti, il centro storico di Piazza Armerina ospiteranno concerti, spettacoli teatrali e incontri dedicati alla letteratura, con un cartellone che riunisce artisti della scena musicale e teatrale nazionale.

L’apertura con Mario Biondi

Ad aprire il festival, venerdì 25 luglio alle 20.30, sarà Mario Biondi con “This Is What You Are – 20th Anniversary Summer Tour”, spettacolo che celebra i vent’anni di carriera dell’artista catanese e il successo del brano che lo ha reso noto al pubblico internazionale.

Il giorno successivo, sempre a Morgantina, il Coro Lirico Siciliano porterà in scena “Battiato Tribute – La cura dell’Eterno”, omaggio a Franco Battiato nel doppio anniversario degli ottant’anni dalla nascita e del quinto dalla scomparsa, oltre che nel centenario di Giusto Pio. Prevista la partecipazione di Rita Botto.

Teatro e musica il 4 e 5 agosto

Il 4 agosto il programma prevede un doppio appuntamento. Nell’Area archeologica di Morgantina sarà rappresentato “Eurydice”, con drammaturgia di Elisa Di Dio e Filippa Ilardo e interpretazione di Elisa Di Dio e Davide Campisi. La sera, in Piazza Cattedrale a Piazza Armerina, spazio al concerto gratuito di Bianca Atzei con il Bianca Tour 2026.

Il 5 agosto, sempre nell’area archeologica, andrà in scena “I Cavalieri”, spettacolo inserito nella rassegna Morgantina Off con la regia di Cinzia Maccagnano.

Il teatro classico e il concerto di Noemi

Il 7 agosto il festival proporrà una giornata dedicata al teatro classico. Dalle 17.30 è in programma “Morgantina rivive”, con “Briciole del banchetto di Omero”, regia di Federica Amore, seguito dalla lettura scenica de “Le Supplici” di Eschilo firmata da Moni Ovadia e Mario Incudine.

La manifestazione si concluderà il 25 agosto con il concerto di Noemi, riprogrammato rispetto alla data inizialmente prevista del 31 luglio. L’artista porterà sul palco il Live 2026, con i brani più noti del suo repertorio e le produzioni più recenti.

Le dichiarazioni degli organizzatori

“Il Parco Archeologico di Morgantina – aggiunge il direttore del Parco, Carmelo Nicotra – è uno spazio vivo, capace di accogliere e valorizzare grandi eventi culturali nel pieno rispetto della sua straordinaria identità storica. Il Barbablù Fest rappresenta un’occasione preziosa per avvicinare nuovi pubblici al patrimonio archeologico”.

“Anche quest’anno – dichiara l’organizzazione di Terzo Millennio – il Barbablù Fest rinnova la propria missione: fare dei luoghi della storia uno spazio vivo di incontro tra artisti, pubblico e territorio. Ogni spettacolo è stato scelto per creare un dialogo con l’identità di Morgantina e Piazza Armerina, nella convinzione che cultura e bellezza possano diventare strumenti di valorizzazione e crescita. La sesta edizione conferma il festival come uno degli appuntamenti più significativi dell’estate siciliana, capace di unire grandi nomi della musica italiana, nuove produzioni teatrali e la forza evocativa del patrimonio archeologico”.