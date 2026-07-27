Enna, pubblicato il bando per gli alloggi popolari: ecco chi può partecipare

Il Comune di Enna ha pubblicato il nuovo bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) presenti sul territorio comunale. Il provvedimento, approvato dalla Giunta comunale e pubblicato il 22 luglio, consentirà la formazione di una nuova graduatoria che sostituirà integralmente quelle precedenti. Le domande potranno essere presentate fino al 20 settembre 2026.

Nuova graduatoria, domande da ripresentare

Con l’entrata in vigore del nuovo bando decadono tutte le graduatorie precedenti. I cittadini che avevano già presentato domanda negli anni passati dovranno quindi inoltrare una nuova istanza per poter essere inseriti nella graduatoria valida per le future assegnazioni degli alloggi popolari.

Chi può partecipare

Possono presentare domanda i cittadini italiani, quelli appartenenti a uno Stato dell’Unione Europea e, nei casi previsti dalla normativa vigente, anche i cittadini extracomunitari. Tra i requisiti richiesti figurano la residenza o l’attività lavorativa nel Comune di Enna, l’assenza della proprietà di un alloggio adeguato al nucleo familiare e un reddito familiare annuo non superiore a 18.138,96 euro, limite fissato da un decreto regionale del settembre 2025.

Le quote riservate e i criteri

Il bando prevede quote di riserva per alcune categorie considerate prioritarie. Il 10% degli alloggi sarà destinato ai nuclei familiari con persone disabili con gravi difficoltà motorie; sono inoltre previste riserve per gli ultrasessantacinquenni, per le giovani famiglie e per il personale delle forze dell’ordine trasferito d’ufficio a Enna, al quale è destinato il 15% degli alloggi disponibili. La graduatoria terrà conto, tra l’altro, delle condizioni abitative, della composizione del nucleo familiare, del reddito, di eventuali procedure di sfratto e della presenza di componenti con invalidità.

Come presentare la domanda

Le istanze dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando i moduli pubblicati sui siti istituzionali del Comune di Enna e dell’Istituto Autonomo Case Popolari di Enna. Per i lavoratori italiani residenti all’estero i termini sono prorogati a 120 giorni per chi vive nei Paesi europei e a 150 giorni per chi risiede fuori dall’Europa. L’Iacp curerà l’istruttoria delle domande e trasmetterà gli esiti al Comune, che provvederà alla pubblicazione della graduatoria provvisoria, contro la quale sarà possibile presentare ricorso entro 30 giorni.

L’assessore Trovato: “Prima risposta all’emergenza abitativa”

«Abbiamo inteso dar seguito immediato a questo bando – afferma l’assessore Trovato – cui aveva già iniziato a lavorare l’assessore Vasco verso la fine della scorsa consiliatura, con l’ausilio del responsabile del servizio, l’avvocato Claudia Cozzo. Nelle more dell’espletamento della procedura contiamo anche di completare la ricognizione degli immobili disponibili, così da dare una prima risposta a chi si trova in difficoltà abitativa».