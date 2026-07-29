Assoro, il Premio Pantano celebra innovazione e sostenibilità: successo per Holus Mediterranea

La startup siracusana Holus Mediterranea, specializzata nella produzione di verdure essiccate in capsule, si è aggiudicata la terza edizione del Premio Pantano, il riconoscimento promosso dal Comune di Assoro in collaborazione con la Cna e dedicato alle startup che si distinguono per innovazione e sostenibilità.

La cerimonia di premiazione si è svolta domenica 26 luglio nell’aula consiliare del Comune di Assoro, al termine di una competizione che ha visto confrontarsi quattro realtà imprenditoriali provenienti da diverse province siciliane.

Le startup in gara

Oltre alla vincitrice Holus Mediterranea, hanno partecipato al concorso anche Capizzuni di Trapani, BM Attrazione Investimenti di Troina ed Eschoo di Favara.

A tutte le aziende finaliste è stato inoltre assegnato un riconoscimento messo a disposizione dalla società Integra, rappresentata dal presidente Michele Calandra, consistente in un pacchetto di servizi di consulenza aziendale.

Il Premio Pantano

L’iniziativa, voluta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Licciardo, è dedicata alla memoria di Edoardo Pantano, politico assorino che fu ministro nei governi Sonnino e Nitti.

Il premio rientra nel programma del Festival Surfaru, la manifestazione con cui Assoro promuove la propria identità di “Borgo dello Zolfo”, valorizzando la storia mineraria del territorio. Un richiamo a quello che fu l’«oro giallo» della Sicilia interna, capace di generare sviluppo economico ma anche segnato dal sacrificio di tanti minatori, compresi i giovani “carusi”.

Le istituzioni presenti

Alla manifestazione hanno partecipato, oltre al sindaco Licciardo, i vertici della Cna: il presidente regionale Filippo Scivoli, il presidente provinciale Valentino Savoca e il presidente nazionale di Cna Artistico e Tradizionale, il maestro Angelo Scalzo, autore dell’opera consegnata alla startup vincitrice.

Presenti anche rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose. Nel corso della cerimonia sono state inoltre consegnate targhe ad alcune imprese locali di eccellenza e conferite benemerenze civiche a cittadini assorini distintisi nei rispettivi ambiti.

Licciardo: «Vogliamo farne un appuntamento regionale»

«Il Premio Pantano, giunto alla terza edizione, è ormai un momento molto importante per il mondo delle startup che vogliono fare impresa nel rispetto della sostenibilità – afferma il sindaco Antonio Licciardo –. Il nostro obiettivo è farne uno degli appuntamenti di riferimento del settore a livello regionale. Tutto questo è possibile grazie alla sinergia con la Cna, con cui stiamo costruendo un percorso di sviluppo economico del territorio e di sostegno alla nascita di nuove imprese».

Sulla stessa linea il presidente provinciale della Cna, Valentino Savoca: «Con il Comune di Assoro abbiamo un rapporto consolidato. La Cna rappresenta un tessuto di piccole imprese che punta sull’innovazione e sullo sviluppo sostenibile. Continueremo a sostenere tutte le iniziative che favoriscono la crescita dell’imprenditoria».

Per il presidente regionale della Cna, Filippo Scivoli, «il livello del Premio Pantano cresce di anno in anno. Le quattro aziende finaliste provenivano dal concorso nazionale “Cambiamenti” promosso dalla Cna e hanno presentato idee imprenditoriali innovative. Ha vinto una sola startup, ma siamo convinti che tutte abbiano le potenzialità per affermarsi nei rispettivi settori».