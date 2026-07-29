Enna, Eliana Longi difende il Soprintendente: “Attacchi personali inaccettabili”

«Esprimo la mia piena solidarietà al Soprintendente, destinatario in queste ore di attacchi personali e dichiarazioni che ritengo inaccettabili». La deputata nazionale di Fratelli d’Italia, Eliana Longi, interviene nel dibattito politico seguito alle polemiche sulle intitolazioni di tre vie a Enna, prendendo posizione a sostegno del dirigente della Soprintendenza e richiamando al rispetto delle istituzioni.

«Le istituzioni non si delegittimano»

Secondo Longi, «le istituzioni si possono criticare nel merito delle decisioni, ma non si possono delegittimare con parole offensive o richieste di rimozione rivolte a chi svolge il proprio incarico nel rispetto della legge». La parlamentare esprime inoltre il proprio ringraziamento al Soprintendente «per il prezioso lavoro svolto sul territorio ennese» e, in particolare, «per l’impegno profuso in Contrada Gerace, dove la collaborazione tra istituzioni ha consentito di valorizzare un’area di straordinario interesse storico e archeologico».

Il richiamo al rispetto delle regole

La deputata auspica che il confronto politico possa concentrarsi «su atti concreti e su proposte realmente avanzate da questa Amministrazione», osservando che «ad oggi, infatti, non mi pare siano stati ancora adottati provvedimenti tali da poter essere oggetto di una valutazione tecnica». Infine, Longi ringrazia il Prefetto «per le puntuali precisazioni rese» e si dice fiduciosa che il confronto istituzionale possa tornare a svolgersi «nel rispetto delle regole e delle competenze di ciascuno. Solo così si rende un autentico servizio alla città e agli ennesi».