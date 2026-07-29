La dottoressa Carmela Savoca eletta Coordinatrice regionale della Federazione Cure Palliative Sicilia

Un importante riconoscimento per il mondo delle cure palliative siciliane e per SAMOT Catania. La dottoressa Carmela Savoca, psicologa, psicoterapeuta, coordinatrice e responsabile della formazione e del personale di SAMOT Catania, è stata eletta Coordinatrice regionale del Coordinamento Sicilia della Federazione Cure Palliative (FCP), succedendo ad Antonio Campo di SAMOT Ragusa.

L’elezione rappresenta un significativo attestato di stima nei confronti del percorso professionale della dottoressa Savoca, da anni impegnata nella promozione della cultura delle cure palliative, nella formazione degli operatori e nello sviluppo di modelli assistenziali sempre più orientati alla centralità della persona e della sua famiglia.

«Accolgo questo incarico con grande emozione e con un profondo senso di responsabilità – afferma la dottoressa Carmela Savoca –. Ringrazio la Federazione Cure Palliative e tutti i colleghi per la fiducia accordatami. Sarà un percorso che affronterò con spirito di servizio, mettendo a disposizione esperienza e capacità di ascolto per rafforzare la rete regionale, favorire il confronto tra le diverse realtà siciliane e promuovere la diffusione di una cultura delle cure palliative sempre più qualificata, accessibile e vicina ai bisogni delle persone.»

Grande soddisfazione è stata espressa da SAMOT Catania, che considera questa nomina motivo di orgoglio per tutta l’associazione.

«L’elezione della dottoressa Carmela Savoca rappresenta il giusto riconoscimento di un percorso costruito con professionalità, competenza e straordinaria dedizione – sottolinea SAMOT Catania –. Siamo certi che saprà interpretare questo prestigioso ruolo con la sensibilità e la visione che da sempre la contraddistinguono, contribuendo alla crescita della rete siciliana delle cure palliative. A lei rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni e l’augurio di un proficuo lavoro.»

Fondata nel 2001, SAMOT Catania è oggi una delle principali realtà siciliane impegnate nell’assistenza domiciliare ai pazienti affetti da patologie inguaribili e nel sostegno alle loro famiglie. Attraverso un’équipe multidisciplinare e un costante investimento nella formazione, l’associazione promuove da oltre vent’anni una cultura della cura fondata sulla dignità della persona, sull’umanizzazione dell’assistenza e sul lavoro di rete.