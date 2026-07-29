Smart working e mobilità sostenibile, le due proposte del Pd di Enna alla Giunta

Uno spazio pubblico dedicato allo smart working e al coworking e l’adesione del Comune di Enna alla Settimana Europea della Mobilità. Sono le due proposte approvate all’unanimità dall’Assemblea dell’Unione comunale del Partito Democratico di Enna e che saranno trasmesse alla Giunta comunale per essere valutate e sviluppate.

Uno spazio per smart working e coworking

La prima proposta punta alla realizzazione di un ambiente moderno e tecnologicamente attrezzato destinato a professionisti, lavoratori dipendenti, freelance, studenti e giovani imprenditori. L’obiettivo è offrire un luogo idoneo al lavoro da remoto, creando nuove opportunità per chi vuole vivere e lavorare a Enna senza essere costretto a trasferirsi altrove.

Per il Pd, in un contesto segnato dallo spopolamento delle aree interne, investire in servizi innovativi rappresenta uno strumento concreto per trattenere giovani e competenze sul territorio. L’iniziativa si inserisce nel solco della campagna dei Giovani Democratici “Dove nasci conta”, dedicata al tema delle pari opportunità per i giovani.

La Settimana Europea della Mobilità

La seconda proposta riguarda l’adesione del Comune di Enna alla Settimana Europea della Mobilità, la campagna promossa dalla Commissione Europea per sensibilizzare sui temi della mobilità urbana sostenibile.

Secondo il Pd, l’iniziativa consentirebbe alla città di inserirsi nei circuiti europei dedicati alla sostenibilità ambientale, coinvolgendo cittadini, scuole, associazioni e istituzioni in attività di sensibilizzazione e promozione di buone pratiche.

Seminara: «Proposte concrete per la città»

«Esprimo grande soddisfazione per la partecipazione registrata durante l’assemblea e per il livello del dibattito che si è sviluppato», afferma il segretario comunale del Pd, Giuseppe Seminara. «Le due iniziative approvate all’unanimità rappresentano una visione di sviluppo che mette al centro i giovani, l’innovazione, la sostenibilità e l’apertura di Enna ai grandi percorsi europei. È questa la direzione nella quale intendiamo continuare a lavorare, contribuendo alla costruzione di una città sempre più moderna, attrattiva e vicina ai bisogni delle persone».