Nicosia, donna salvata dai medici dell’ospedale La figlia: “Ci siamo sentite persone, non numeri”

di José Trovato

Una storia di difficoltà e riconoscenza arriva dall’ospedale Basilotta di Nicosia. A raccontarla è Yasmina, figlia di una donna di 91 anni, che ha voluto condividere il percorso vissuto dalla madre dopo un malore improvviso e una grave frattura a tibia e perone.

La vicenda

La vicenda è iniziata il 10 luglio, quando l’anziana è stata soccorsa dal 118 e trasferita all’ospedale di Enna. Dopo gli accertamenti e il ricovero, i medici hanno seguito le sue condizioni di salute, avviando il percorso di cura necessario.

Dopo una settimana di assistenza, la famiglia ha deciso di trasferire la donna all’ospedale Basilotta di Nicosia, dove è stata presa in carico dal reparto di ortopedia. Gli esami hanno confermato la frattura e il dottor Rosario Savatteri ha disposto l’intervento chirurgico.

La testimonianza

“Ci siamo sentite persone, non numeri”, racconta Yasmina, che ha voluto ringraziare medici, anestesisti, infermieri, operatori socio-sanitari e tutto il personale del reparto. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’équipe anestesiologica, che ha seguito con grande attenzione la paziente anche per le sue numerose allergie ai farmaci.

L’intervento è riuscito e la famiglia ha scelto di rendere pubblico il proprio apprezzamento per il lavoro svolto all’interno del Basilotta. “Queste piccole realtà dell’entroterra meritano di essere potenziate”, sottolinea Yasmina, evidenziando professionalità e disponibilità trovate anche nel pronto soccorso.

Il grazie della famiglia coinvolge l’intera struttura: dall’ortopedia alla rianimazione, dagli anestesisti agli infermieri. “Ho trovato una grande attenzione e tanta disponibilità”, conclude Yasmina.