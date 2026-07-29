Nissoria, donna trovata ferita in casa: è ricoverata in ospedale

Una giovane donna, madre di due bambini e non originaria della provincia di Enna, è stata trovata gravemente ferita all’interno della propria abitazione a Nissoria.

I vicini hanno dato allarme

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, che hanno richiesto l’intervento dei carabinieri.I militari, giunti sul posto, hanno trovato la donna nel bagno dell’abitazione con numerose ferite sul corpo e una grave lesione a una mano.

Vittima in ospedale

Dopo le prime cure ricevute all’ospedale “Carlo Basilotta” di Leonforte, è stata trasferita in una struttura sanitaria del Catanese, dove è tuttora ricoverata.La vittima, al momento, non avrebbe ancora presentato denuncia per l’aggressione subita. Secondo una delle ipotesi investigative al vaglio dei carabinieri, che stanno ricostruendo l’accaduto, le lesioni potrebbero essere state provocate da un uomo. Gli accertamenti sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.