Da Casa Cervi a Enna, la memoria continua a germogliare: commozione per l’oratorio civile “Dopo un raccolto”

Da Casa Cervi, a Gattatico, fino al cuore della Sicilia. C’è un filo invisibile che unisce quei luoghi: è il filo della memoria, della responsabilità e della libertà. Un filo che, in occasione della Pastasciutta Antifascista 2026, ha trovato una nuova voce nel centro storico di Enna, dove il Comune di Enna e la sezione ANPI hanno rinnovato il gesto compiuto dalla famiglia Cervi il 25 luglio 1943, quando offrirono gratuitamente la pastasciutta all’intero paese per celebrare la caduta del fascismo.

All’interno della tradizionale Spaghettata della Resistenza, la Compagnia dell’Arpa ha presentato l’oratorio civile “Dopo un raccolto”, scritto e diretto dalla regista e drammaturga Filippa Ilardo, offrendo al pubblico un intenso momento di teatro civile capace di trasformare la memoria in esperienza condivisa.

Sul palco, Elisa Di Dio, insieme ai giovani attori del Collettivo Teatro Utopia — Carlo Di Ottavio, Lourdes Vetri, Rebecca Savoca, Davide Ruggero e Ginevra Scivoli — ha accompagnato gli spettatori dentro la storia della famiglia Cervi e dell’origine della Pastasciutta Antifascista. Attraverso parole, testimonianze e canti della Resistenza, il racconto ha restituito il volto più autentico di quella vicenda, intrecciando storia, emozione e coscienza civile.

La drammaturgia sceglie volutamente di sottrarsi alla retorica per raccontare la quotidianità dei Cervi: la terra lavorata con fatica, il raccolto condiviso, il pane sulla tavola, gli affetti familiari, una casa sempre aperta agli altri. Prima ancora di essere il simbolo della Resistenza, la loro è la storia di una famiglia che ha trasformato la solidarietà, il senso di giustizia e il coraggio in un modo di abitare il mondo.

Il testo nasce da un intenso lavoro di ricerca storica, ma soprattutto da un’esperienza vissuta. Pochi giorni prima, infatti, la Compagnia dell’Arpa era stata ospite di Casa Cervi, a Gattatico, dove aveva presentato lo spettacolo “Con il sudore della fronte”, dedicato alla lotta contro la mafia, nell’ambito del prestigioso Festival di Resistenza. In quei giorni, attori, tecnici e autori hanno attraversato gli spazi della casa-museo, ascoltato testimonianze, osservato gli oggetti custoditi dalla famiglia Cervi, lasciandosi interrogare da un luogo in cui la memoria continua a essere presenza viva. È proprio da quell’incontro che è nata l’esigenza di scrivere Dopo un raccolto: un testo essenziale, umano, costruito non sull’eroismo, ma sulla forza silenziosa della vita quotidiana.

A Enna, il pubblico ha seguito la rappresentazione con un ascolto partecipe e profondo. Il silenzio che ha accompagnato molti passaggi dell’oratorio, gli sguardi commossi e il lungo applauso finale hanno restituito la misura di un’emozione condivisa, confermando come il teatro possa ancora essere uno spazio capace di generare riflessione e comunità.

Più che uno spettacolo, Dopo un raccolto è stato un gesto di memoria collettiva. Un invito a custodire una storia che continua a interrogare il presente e a parlare alle nuove generazioni. Perché, come amava ripetere Alcide Cervi, «dopo un raccolto ne viene un altro». E ogni volta che quella storia viene raccontata, nuovi semi vengono affidati alla coscienza di chi ascolta.