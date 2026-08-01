Nicosia, nuovo mammografo alla Casa di Comunità

Un nuovo mammografo digitale e altre apparecchiature diagnostiche per la Casa di Comunità di Nicosia. L’Asp di Enna ha consegnato la nuova dotazione sanitaria destinata al presidio dell’area nord della provincia, nell’ambito del programma di distribuzione di elettromedicali nei poliambulatori del territorio. La consegna è stata effettuata dal direttore generale Mario Zappia nel corso della visita alla struttura.

Le nuove apparecchiature

L’intervento riguarda innanzitutto l’installazione di un mammografo di ultima generazione, destinato alle attività di prevenzione e diagnosi del tumore al seno. Secondo l’Asp, la disponibilità della nuova apparecchiatura consentirà di incrementare l’attività di screening organizzato e di ampliare il numero di esami eseguibili direttamente nella struttura di Nicosia.

Contestualmente sono stati consegnati anche un ecografo di alta gamma, due elettrocardiografi, uno spirometro e un dermatoscopio, strumenti che ampliano le prestazioni diagnostiche disponibili per gli utenti del territorio.

Le visite nei poliambulatori della provincia

La consegna rientra nel programma di distribuzione di nuove apparecchiature nei poliambulatori della provincia, accompagnato da una serie di sopralluoghi della Direzione strategica nelle strutture sanitarie territoriali. Nelle ultime settimane le visite hanno interessato Agira, Gagliano Castelferrato, Pietraperzia, Barrafranca, Villarosa, Valguarnera, Troina, Centuripe, Catenanuova, Enna e Piazza Armerina, con incontri istituzionali e verifiche sullo stato delle strutture e dei servizi.

Zappia: “Servono strumenti e professionisti”

“Abbiamo deciso di acquistare nuovi elettromedicali da distribuire nei poliambulatori di tutta la provincia, perché l’assistenza territoriale cresce solo se ha strumenti e professionisti – ha dichiarato il direttore generale Mario Zappia –. Il nostro impegno è avvicinarci il più possibile ai cittadini mettendo a disposizione tutto quello che possiamo. Sui professionisti sappiamo bene quanto sia difficile reperirli, soprattutto per le zone più periferiche, ma da parte di questa Direzione l’impegno c’è tutto e continueremo a lavorarci.”