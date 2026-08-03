Ju Jitsu, Il Dojo ancora sul tetto del Mondo, oro e argento nella prima giornata

L’ASD Il Dojo Catania continua a scrivere pagine di prestigio nella storia del Ju-Jitsu internazionale. Dai Campionati del Mondo in corso ad Abu Dhabi arriva l’ennesima conferma del valore della scuola catanese, capace ancora una volta di portare i propri atleti ai vertici assoluti della disciplina grazie al lavoro del maestro Cosimo Costa, tecnico della Nazionale italiana e anima del sodalizio etneo.

Nella prima giornata di gare dedicata alle categorie Under 21, il bottino è già straordinario: una medaglia d’oro e una d’argento che certificano il livello raggiunto dall’ASD Il Dojo, ormai da anni punto di riferimento del Ju-Jitsu italiano e internazionale.

A conquistare il titolo mondiale nella specialità Duo Men Under 21 sono stati Giovanni Cardillo e Angelo Zito, autori di una prestazione impeccabile che ha consentito loro di salire sul gradino più alto del podio iridato.

«Essere sul gradino più alto del podio mondiale qui ad Abu Dhabi è un’emozione indescrivibile – hanno dichiarato i due neo campioni del mondo –. Abbiamo lavorato duramente ogni singolo giorno per questo obiettivo. Il Duo System richiede un’intesa perfetta, fiducia cieca e sincronia assoluta: sul tatami siamo un’unica mente e un unico corpo e oggi tutto il sudore, i sacrifici e le ore di allenamento hanno ripagato. Questa medaglia d’oro non è solo nostra: è del nostro maestro, di tutto lo staff, del nostro team e di chiunque abbia creduto in noi lungo questo percorso».

Splendido anche il risultato ottenuto da Maria Amore e Giovanni Cardillo (che conquista la seconda medaglia), che hanno conquistato la medaglia d’argento nella specialità Duo Mix Under 21, laureandosi vice campioni del mondo.

«Conquistare il secondo posto ai Campionati Mondiali di Ju-Jitsu di Abu Dhabi è un’emozione difficile da descrivere – hanno commentato gli atleti azzurri –. Salire sul podio in una competizione di questo livello rappresenta il coronamento di mesi di allenamenti, sacrifici e dedizione. Siamo orgogliosi del percorso che abbiamo fatto insieme e di aver rappresentato al meglio il nostro Paese. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma uno stimolo a continuare a migliorare e a lavorare con ancora più determinazione per le prossime sfide».

Un doppio podio mondiale che premia il lavoro quotidiano dell’ASD Il Dojo e del maestro Cosimo Costa, da anni protagonista sulla scena internazionale non soltanto come guida tecnica della società catanese, ma anche come tecnico della Nazionale italiana.

«Ogni medaglia mondiale è diversa e regala emozioni uniche – sottolinea il maestro Cosimo Costa –. Vedere questi ragazzi salire sul podio è la soddisfazione più grande per un allenatore. Dietro questi risultati ci sono anni di lavoro, sacrifici, rinunce e una straordinaria passione che tutti loro mettono ogni giorno sul tatami. Giovanni, Angelo e Maria hanno interpretato le gare con grande maturità, dimostrando qualità tecniche e caratteriali di altissimo livello. Questi successi sono il frutto del lavoro di tutta la famiglia del Dojo, delle famiglie degli atleti e di uno staff che non smette mai di credere nella crescita dei propri ragazzi. Continuiamo a portare in alto il nome di Catania, della Sicilia e dell’Italia nel mondo e questo ci riempie di orgoglio».







