Lavori al Pisciotto, Colianni convoca un tavolo tecnico: “Non sono più consentiti ritardi”

Un tavolo tecnico per fare il punto sui lavori nell’area del Pisciotto e individuare una soluzione alle criticità che ne stanno rallentando l’esecuzione. Lo ha convocato per giovedì l’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni.

Alla riunione, che si svolgerà negli uffici dell’assessorato regionale, prenderanno parte i soggetti coinvolti nell’intervento. L’obiettivo è definire le azioni necessarie per sbloccare un’opera che da tempo registra ritardi.

La convocazione

«Non sono più consentiti ritardi. L’area del Pisciotto deve essere restituita al decoro urbano e alla piena fruibilità dei cittadini», afferma Colianni nella nota con cui annuncia la convocazione del tavolo.

L’assessore sottolinea che la Regione ha già stanziato le risorse necessarie per l’intervento e ritiene ora prioritario individuare un percorso condiviso che consenta di portare avanti i lavori.

L’obiettivo

Secondo quanto riferito dall’assessorato, dal confronto di giovedì dovrebbero emergere indicazioni sui tempi di attuazione, sulle competenze dei diversi soggetti coinvolti e sulle iniziative da adottare per superare le problematiche che hanno finora rallentato il cantiere.

Colianni evidenzia inoltre che il completamento dell’intervento rappresenta una priorità per l’amministrazione regionale, annunciando che la Regione continuerà a monitorare l’attuazione dell’opera e l’utilizzo delle risorse già disponibili. L’area del Pisciotto è interessata da un progetto di sistemazione atteso da anni e al centro del dibattito cittadino per i ritardi nell’avvio e nell’esecuzione degli interventi.