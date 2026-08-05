Protezione civile, incontro con gli agenti di polizia al campo scuola

Oggi, nella sede della Protezione Civile di Enna, il personale della Polizia di Stato della Questura e della Polizia Stradale ha preso parte ad un incontro che ha visto la partecipazione di numerosi giovani avviati al campo scuola.

Sono state illustrate le competenze della Polizia di Stato in sinergia con le organizzazioni di volontariato sul territorio e la rilevanza della collaborazione, quale pilastro fondamentale per la sicurezza partecipata, il ruolo della protezione civile e il presidio del territorio, avuto riguardo alle aree di intervento, quali il verificarsi di calamità naturali in genere o eventi originati dalle attività dell’uomo (minacce di inquinamento, guasti delle comunicazioni, problemi generali di sicurezza ed incolumità, ecc..).

In relazione alle competenze degli organi anzidetti la platea è intervenuta con interesse, ponendo specifici quesiti; ci si è soffermati altresì sull’organizzazione delle associazioni di volontariato, sulle modalità di intervento in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale, in sinergia con le autorità di protezione di civile e le varie componenti, tra queste la Polizia di Stato.



