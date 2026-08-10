Estate a Enna, street food a Chiazza e poi il concerto di Povia

È in programma venerdì 21 agosto a Enna una serata dedicata alla musica e alla valorizzazione del centro cittadino.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra la Pro Loco Enna “Proserpina” APS e il Comune di Enna.

Il programma

Il programma prenderà il via alle 20 nel quartiere “a Chiazza”, dove sarà allestito uno spazio dedicato allo street food ennese. L’appuntamento offrirà l’occasione di attraversare uno dei luoghi più caratteristici del centro storico.

Lo street food a “a Chiazza”

Tra banchi e specialità locali, la prima parte della serata sarà dedicata alla gastronomia e alle tradizioni del territorio.

L’obiettivo è riportare l’attenzione su sapori e prodotti legati alla cultura enogastronomica ennese. L’area sarà animata per tutta la prima parte dell’evento, accompagnando il pubblico verso il successivo appuntamento musicale. La manifestazione proseguirà quindi in piazza Vittorio Emanuele.

Il concerto di Povia

Alle 21.30 è previsto il concerto di Povia, cantautore noto anche per la vittoria al Festival di Sanremo del 2006.

L’artista porterà sul palco alcuni dei brani più conosciuti del proprio repertorio.

Il concerto rappresenterà il momento centrale della serata e sarà rivolto al pubblico presente in piazza. La scaletta alternerà i principali successi dell’artista a momenti di intrattenimento con il pubblico.



Un appuntamento nel centro di Enna

L’iniziativa unirà dunque gastronomia, musica e passeggio in centro nell’ambito degli appuntamenti estivi cittadini.

La serata interesserà in particolare il quartiere “a Chiazza” e piazza Vittorio Emanuele. È previsto il servizio di bus navetta gratuito dal parcheggio Pisciotto verso il centro della città.

Foto tratta da video della pagina Facebook di Povia