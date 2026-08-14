Furti d’auto nell’Ennese, 84 casi in un anno

Sono 84 le autovetture rubate in provincia di Enna nell’arco di un anno, alle quali si aggiungono 14 tra motocicli e ciclomotori. In totale sono quindi 98 mezzi sottratti in dodici mesi.

I dati emergono dall’analisi di Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza e restituiscono una fotografia della provincia ennese nel quadro regionale.

Enna ultima in Sicilia per furti d’auto

Con 84 vetture rubate, Enna registra il dato più basso tra le province siciliane. La graduatoria è guidata da Palermo, con 7.393 furti, seguita da Catania con 5.709.

A distanza seguono Siracusa con 742 auto rubate, Messina con 678, Ragusa con 324 e Agrigento con 248. Caltanissetta registra 190 furti, mentre Trapani si ferma a 179.

Il dato ennese è dunque nettamente inferiore a quello delle altre province, anche in relazione alla dimensione del territorio e del parco veicolare.

In Sicilia oltre 15 mila auto rubate

Complessivamente in Sicilia sono state rubate 15.555 autovetture, oltre a 3.549 motocicli e 1.328 ciclomotori. Nonostante l’incidenza del fenomeno, secondo l’Osservatorio di Facile.it soltanto il 15,3% degli automobilisti siciliani ha scelto una polizza specifica contro il furto della propria automobile.

Il dato regionale evidenzia quindi una distanza significativa tra la diffusione dei furti e la quota di automobilisti che sceglie una copertura assicurativa dedicata.

Il dato ennese tra auto e due ruote

Nel dettaglio, in provincia di Enna risultano 84 furti di autovetture, 7 di motocicli e 7 di ciclomotori. Il fenomeno delle due ruote appare quindi decisamente più contenuto rispetto a quello registrato nelle province siciliane maggiormente interessate dai furti, mentre anche per le automobili Enna si colloca all’ultimo posto della graduatoria regionale.

I numeri fotografano dunque una provincia dove il fenomeno dei furti di veicoli presenta dimensioni inferiori rispetto al resto della Sicilia, ma che continua a rappresentare un rischio per proprietari e automobilisti.