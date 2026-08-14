Compostaggio dei rifiuti, fondi regionali per Agira e Catenanuova

Ci sono anche Agira e Catenanuova tra i Comuni siciliani ammessi al finanziamento regionale per sviluppare il compostaggio di prossimità dei rifiuti organici.

I due progetti rientrano nella graduatoria provvisoria approvata dall’assessorato regionale dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità, attraverso il dipartimento dell’Acqua e dei rifiuti. Complessivamente sono 28 le istanze finanziate, per una somma di quasi 11,5 milioni di euro.

La misura regionale

Il programma punta a rafforzare la gestione dei rifiuti organici direttamente nei territori, sostenendo sistemi di compostaggio di prossimità e quindi una maggiore valorizzazione della frazione organica.

La misura dispone complessivamente di 15 milioni di euro ed è finanziata attraverso l’Azione 2.6.1 del Pr Fesr Sicilia 2021-2027. Possono partecipare i Comuni, anche in forma associata. Per l’Ennese sono dunque due le amministrazioni inserite nella graduatoria: Agira e Catenanuova.

La strategia regionale

L’assessore regionale Francesco Colianni sottolinea il valore dell’intervento nel percorso di adeguamento agli obiettivi europei sulla gestione dei rifiuti.

“Il compostaggio di prossimità, infatti, è una delle attività più efficaci per ridurre la quantità di rifiuti organici da gestire e valorizzare”, afferma Colianni, annunciando che, una volta conclusi i termini previsti dalla procedura, potranno partire le erogazioni.

Il finanziamento dei progetti nell’Ennese si inserisce quindi in una strategia più ampia che punta a ridurre la quantità di organico da avviare ai sistemi tradizionali di trattamento e a rafforzare l’economia circolare.

Risorse anche per altri interventi

La graduatoria non esaurirà le risorse disponibili. Le economie derivanti dall’utilizzo dei fondi saranno infatti destinate a incrementare il budget previsto per la realizzazione dei centri comunali di raccolta.

Questo consentirà anche lo scorrimento della graduatoria delle istanze risultate ammissibili, aprendo la possibilità di finanziare ulteriori progetti.