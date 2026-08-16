Il Palio minacciato dal maltempo, il sindaco: “Così abbiamo salvato l’evento”

Il maltempo ha rischiato di far saltare la 71ª edizione del Palio dei Normanni, ma alla fine la giostra si è disputata e ha visto trionfare il quartiere Casalotto.

La testimonianza del sindaco

A raccontare le difficoltà e gli interventi che hanno permesso di salvare la manifestazione è il sindaco Nino Cammarata. Il violento nubifragio aveva reso impraticabile il campo sportivo, mettendo a rischio la Quintana del Saraceno. Decisivo è stato l’intervento della ditta di Maurizio e Mario Rizzo, che “ha prontamente messo a disposizione mezzi e idrovore”, consentendo di ripristinare le condizioni necessarie allo svolgimento della gara.Dopo il confronto con tecnici, veterinari e presidenti dei quartieri, è arrivato il via libera alla giostra. Cammarata ha quindi rivolto un ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Locale e ai volontari di Protezione Civile per il contributo alla sicurezza.

L’organizzazione

Un plauso è stato rivolto anche al Coordinamento del Palio e al coordinatore Dino Vullo, per aver garantito la riuscita della manifestazione “nonostante le mille difficoltà, soprattutto quelle legate al maltempo”.Il sindaco ha sottolineato inoltre la grande partecipazione di pubblico e rivolto i complimenti ai cavalieri giostranti e alle associazioni dei quartieri. Infine, il riconoscimento al Casalotto, vincitore della 71ª edizione: “A tutti i suoi rappresentanti va il nostro plauso per questo importante risultato”.