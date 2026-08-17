Piazza Armerina, successo per Palio e Summer fest, gli ultimi appuntamenti di agosto

Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura, ricorda che oggi “si apre la seconda parte dell’agosto armerino con il concerto di Carl Brave, domani, 18, il Garibaldi jazz street e il 19 lo storico gruppo musicale italiano de I Nomadi, con un omaggio a Francesco Guccini”. Il Palio e il Summer fest 2026 erano stati presentati a fine luglio nel centro multimediale del Museo del Libro Antico dal sindaco Nino Cammarata. Che aveva parlato di “una serie di grandi eventi fortemente attrattivi per ogni genere e per ogni età, tra le bellezze della Villa Romana del Casale e quelle che il nostro centro storico può offrire”. Un bilancio estremamente positivo ha premiato lo sforzo di questa città “cuore della Sicilia”.

“Si è conclusa questa bellissima, straordinaria, settantunesima edizione del Palio dei Normanni”.

Tempo di bilanci, dunque, per Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Piazza Armerina, decisamente soddisfatto del successo del Palio e anche del Summer fest, iniziative presentate a fine luglio nel centro multimediale del Museo del Libro Antico dal sindaco Nino Cammarata e dallo stesso Messina.

“Abbiamo aperto col botto – ha ricordato il Vicesindaco – con il concerto di Lello Analfino, con La regina di Sicilia tratto da La sposa normanna, con il gran conte Ruggero interpretato da Francesco Arca. Poi, il 14 hanno ballato tutti in piazza con Radio Time 90, il 15 agosto si è svolta una processione solenne con meravigliose luminarie installate in tutta la città e il 16 è stato celebrato il consueto Gran Gala equestre”.

È stata insomma – come aveva previsto il sindaco Cammarata durante la conferenza stampa di lancio dell’iniziativa, parlando di “grandi eventi fortemente attrattivi per ogni genere e per ogni età” – davvero “una grande Piazza Armerina, riferimento per l’intera regione siciliana”. E il Sindaco aveva a lungo insistito su questo essere “cuore della Sicilia”, uno dei “punti di riferimento per l’intero territorio siciliano” grazie a eventi come il Palio dei Normanni e alle “bellezze della Villa Romana del Casale e quelle del nostro centro storico”.

Adesso, concluso il Palio… si riparte: “Oggi, 17 agosto, aspettiamo tutti voi per l’inizio della seconda parte dell’agosto armerino con il concerto di Carl Brave” ha detto Messina.

“E domani, 18 – ha elencato – sarà la volta del Garibaldi jazz street, il 19 toccherà allo storico gruppo musicale italiano de I Nomadi, con un omaggio a Francesco Guccini. E poi il 20 e 21 altre attività collaterali e il 22 il concerto di Francesca Michielin in piazza Cattedrale, il 23 le KPOP in piazza Falcone e Borsellino, e così via per tutto agosto, come da programma”.

Messina ha ricordato come l’Amministrazione comunale si fosse prefissa di portare, in trenta giorni, nella città armerina ben centomila persone e, anche se ovviamente non è possibile avere numeri precisi, le ricadute economiche sul territorio fanno pensare a un importante incremento di presenze turistiche.

Il millennium normanno (1027-2027) di Piazza Armerina è cominciato dunque sotto i migliori auspici, anche sotto il profilo culturale. Un’operazione apertasi diversi mesi fa con la trasformazione, grazie a un finanziamento del Ministero della Cultura, della biblioteca cittadina – che vanta oltre cinquemila volumi di grande valore artistico-culturale tra cui incunaboli, miniature, cinquecentine – in un centro multimediale. E soprattutto grazie alla sinergia sviluppata nei territori della Sicilia centrale sia tra i Comuni sia tra istituzioni come il Parco Archeologico della Villa Romana del Casale.

DIDASCALIE

a – Alcune splendide immagini della settantunesima edizione del Palio

b – Francesco Arca, nel panni del gran conte Ruggero, ha guidato la manifestazione

c – Tra i momenti più emozionanti quello del torneo tra Monte, Canali, Castellina e Casalotto

d – Il sindaco Nino Cammarata ha definito Piazza Armerina ‘punto di riferimento per l’intero territorio siciliano’

e – Ettore Messina, vicesindaco e assessore alla Cultura, ha ricordato gli ultimi appuntamenti agostani





PALIO DEI NORMANNI E PIAZZA ARMERINA SUMMER FEST 2026

17 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Carl Brave – Concerto

18 agosto – ore 19, Piazza Garibaldi, Garibaldi Jazz Street – Primo concerto jazz

18 agosto – ore 20.30, Via Garibaldi, Garibaldi Jazz Street – Secondo concerto jazz –

18 agosto – ore 22, Piazza della Commenda, Garibaldi Jazz Street – Terzo concerto jazz –

19 agosto – ore 22, Piazza Falcone e Borsellino, Nomadi Live Tour 2026

20 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, U Sapiti Com’è – Nuova Compagnia Il Sipario

21 agosto – ore 20.30, Atrio Biblioteca Comunale, Paolo Mela – Spettacolo per bambini

22 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, Concerto Francesca Michielin

23 agosto – ore 20, Villa Romana del Casale, Duo recital pianoforte e violino – Palermo Classica

23 agosto – ore 20.30, Piazza Falcone e Borsellino, KPOP feat Saja Boys – Live Tribute Show

24 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Italia Latina – Dance With Me – Maria Rosaria Dal Monte

25 agosto – ore 21, Piazza Boris Giuliano, La Combriccola del Vasco, Tribute show

26 agosto – ore 18.30, Villa Generale Ciancio (Villa Roma), Culturama, Giochi e spettacoli per bambini

27 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, I Have a Dream, Voci senza Confine, Antonio Cascio

28 agosto – ore 21, Piazza Cattedrale, No Time No Space – Omaggio a Franco Battiato, Equipaggio Sperimentale

29 agosto – ore 20, Villa Romana del Casale, Duo Aria Recital – Palermo Classica

29 agosto – ore 21, Piazza Falcone e Borsellino, Jackson Friends – Tributo a Michael Jackson, tour 2026 –

30 agosto – ore 21, Villa Romana del Casale, Chopin – Classical & Encores – dirige il maestro Antonio Di Cristofano, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket

3 settembre – ore 20, Villa Romana del Casale, Rachel Cheung – Piano recital, Palermo Classica

4 settembre – ore 21, Villa Romana del Casale, Hollywood Golden Party – Concerto Jazz, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket

5 settembre, ore 21, Villa Romana del Casale, Concerto al Buio in Villa – Vincenzo De Ritis, Naxos in Musica – A pagamento, Vivaticket