Spettacoli, stasera il concerto di Carl Brave a Piazza Armerina
Piazza Armerina - 17/08/2026
Piazza Armerina si prepara a vivere una serata di grande musica d’autore. L’appuntamento da non perdere è fissato per stasera, lunedì 17 agosto 2026, alle ore 21:00, in Piazza Falcone e Borsellino, dove andrà in scena l’attesissimo concerto di Carl Brave.
Un live intimo e senza filtri
Il cantautore e producer romano, al secolo Carlo Luigi Coraggio, sbarca in Sicilia con il suo tour “Acoustic Live 2026”, un formato che spoglia temporaneamente le sue produzioni delle consuete architetture elettroniche per esaltare la purezza della scrittura. L’atmosfera raccolta della dimensione acustica offrirà al pubblico l’occasione di riscoprire la forza narrativa dei suoi testi, capaci di fotografare con estrema freschezza la quotidianità, i frammenti di vita urbana e le dinamiche sentimentali.
Successi e ingresso gratuito
L’evento, inserito nel ricco cartellone delle manifestazioni estive della Summer Fest, sarà a ingresso totalmente libero, permettendo a residenti e turisti di affollare la piazza per cantare a squarciagola i brani più iconici del suo repertorio.