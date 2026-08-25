Calatabiano diventa la capitale del Gusto: stasera debutta “Festà in Borgo”

Per una sera il cuore di Calatabiano si trasformerà in un grande ristorante a cielo aperto: stasera, lunedì 24 agosto, dalle 19.30, il borgo medievale sarà il palcoscenico della prima edizione di “Festà in Borgo”, un festival enogastronomico diffuso destinato a segnare un momento storico per il paese.

Un progetto ambizioso, ideato da Luca Miuccio e dalla moglie Federica D’Arrò con il patrocinio del Comune di Calatabiano, nato con un obiettivo preciso: portare a Calatabiano un evento mai realizzato prima, capace di valorizzarne il patrimonio culturale, le eccellenze gastronomiche e la straordinaria bellezza del suo centro storico. Quella del 24 agosto sarà infatti l’edizione zero di un format pensato per diventare un appuntamento fisso dell’estate siciliana.

Insieme a Miuccio in questo suo proposito, alcuni tra i più apprezzati protagonisti della cucina siciliana cucineranno fianco a fianco lungo le vie del borgo. Un’occasione unica che vedrà riuniti Massimo Mantarro, Luca Miuccio, Antonino Puglisi, Giuseppe Bonaccorso, Mirko Pappalardo e Pasquale Caliri, sei firme della gastronomia regionale che metteranno il loro talento al servizio di un progetto nato esclusivamente per celebrare Calatabiano. Un valore simbolico ancora più forte è rappresentato dalla presenza di tre chef originari proprio di Calatabiano – Massimo Mantarro, Luca Miuccio e Antonino Puglisi – che hanno scelto di tornare nel loro paese per contribuire alla nascita di un evento destinato a diventare un punto di riferimento per il territorio.

Ad accompagnare le loro creazioni saranno i dolci del pasticcieri messinesi Lillo Freni e Alessio Messina Paranta, i lievitati del maestro Francesco Arena, insieme a una selezione di aziende produttrici di salumi, formaggi, olio extravergine d’oliva, pane, carni e altre eccellenze del territorio. L’esperienza sarà completata dai vini delle cantine partecipanti, dal servizio dell’AIS, da un cocktail esclusivo ideato dal bartender Marco Patanè, oltre a soft drink e acqua.

L’evento ingresso sarà completamente gratuito, una scelta fortemente voluta dagli organizzatori per permettere a tutti di vivere questa grande festa del gusto. Sarà richiesto esclusivamente un contributo per il calice ufficiale delle degustazioni, distribuito dall’Associazione Il Faro – Famiglie oltre la disabilità, alla quale sarà interamente devoluto il ricavato. Nata nel 2020, l’associazione sostiene oggi più di 70 famiglie con bambini e ragazzi con disabilità di diversa natura, offrendo supporto concreto, promuovendo inclusione e costruendo una rete di comunità capace di affiancare le famiglie nel loro percorso. La scelta di destinare il ricavato dei calici all’associazione conferisce all’evento anche un importante valore sociale.

“Festà in Borgo non è soltanto un festival gastronomico – spiega Luca Miuccio – È un progetto di valorizzazione del territorio che mette insieme chef, produttori, artigiani con il comune obiettivo di raccontare Calatabiano attraverso le sue eccellenze e dare vita a un appuntamento destinato a crescere negli anni. Un evento che punta a far conoscere il borgo a un pubblico sempre più ampio e a trasformarlo, almeno per una notte, in una delle capitali siciliane del gusto”.

Il percorso gastronomico si svilupperà attraverso le suggestive vie del centro storico. Ogni angolo del borgo offrirà un’esperienza diversa, tra degustazioni, scorci caratteristici e musica dal vivo: violinisti, pianisti e altri musicisti accompagneranno il pubblico con esibizioni diffuse, trasformando l’intero paese in un palcoscenico sotto le stelle.

Luogo: Borgo di Gesù e Maria, Borgo di Gesù e Maria, snc, CALATABIANO, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Altro

Ora: 19:30

Prezzo: 0.00