Tre donne salvate in mare nel Cilento, tra i soccorritori un bagnino di Valguarnera

Tra i bagnini protagonisti del tempestivo intervento di soccorso sulla costa di Laura, a Paestum, c’è anche Santi Rausa, giovane originario di Valguarnera. Il giovane, come raccontato da InfoCilento, insieme agli altri assistenti, si è precipitato in mare quando si è accorto che tre ragazze, residenti all’estero, non riuscivano a rientrare a riva a causa della forte corrente.

Il soccorso

Decisivo è stato il lavoro di squadra dei soccorritori, che hanno raggiunto le giovani utilizzando il pattino di salvataggio e il rullo. L’intervento ha permesso di riportare le tre ragazze in sicurezza sulla spiaggia, evitando conseguenze ben più gravi. Per la comunità di Valguarnera, la presenza di Santi Rausa, che è anche arbitro di calcio in Prima categoria, tra i protagonisti del salvataggio rappresenta un motivo di orgoglio.