Personale ATA, Anief: dall’USR segnali positivi per l’organico di fatto

Nuovo confronto sul personale ATA della provincia di Enna. Anief chiede il potenziamento degli organici per garantire sicurezza e pieno funzionamento delle scuole.





La questione dei tagli al personale ATA in provincia di Enna resta al centro dell’attenzione di Anief. Dopo l’informativa sull’organico di fatto dello scorso 20 agosto presso l’Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna, in data odierna una delegazione sindacale è stata convocata dall’Ufficio Scolastico Regionale dal direttore Serra per affrontare nuovamente il tema della carenza di organico.





Durante l’incontro è stata ribadita la necessità di incrementare i posti dell’organico di fatto, considerando le reali esigenze delle istituzioni scolastiche e non soltanto il numero degli alunni.





Un segnale positivo è arrivato proprio sui profili maggiormente penalizzati: per gli operatori delle aziende agrarie e i collaboratori scolastici è stata manifestata la disponibilità a un incremento dei posti, con l’impegno a verificare e garantire ulteriori disponibilità nell’organico di fatto.





Per Anief si tratta di un primo risultato importante, ma non sufficiente.





Il personale ATA rappresenta una componente indispensabile per il funzionamento delle scuole: meno alunni non significa automaticamente meno esigenze di servizio. Vigilanza, sicurezza, gestione amministrativa, attività laboratoriali e apertura dei plessi richiedono personale adeguato.





Anief continuerà quindi a chiedere un organico ATA più rispondente alle reali necessità del territorio ennese, contrastando una politica di tagli lineari che rischia di penalizzare soprattutto le scuole delle aree interne.





Ora attendiamo che gli impegni assunti dall’Amministrazione si traducano concretamente in nuovi posti. La scuola ennese non può permettersi ulteriori riduzioni di personale.

#AniefPerUnaScuolaGiusta

Il Presidente Provinciale Anief Prof. Fabio Lucio Ingraiti