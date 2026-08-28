Innesto al bivio Borgo Cascino, il Comune di Enna affida la progettazione
Enna-Cronaca - 28/08/2026
Il Comune di Enna muove il primo passo verso la realizzazione di un nuovo innesto stradale sulla SS 122 Agrigentina, al bivio Borgo Cascino. L’intervento è previsto al chilometro 87+510 e, per ora, entra nella fase della progettazione.
L’amministrazione comunale ha affidato i servizi tecnici necessari per definire il progetto dell’opera. Non partono quindi ancora i lavori: l’incarico riguarda le attività preliminari indispensabili per arrivare alla loro realizzazione.
L’incarico
Il professionista incaricato dovrà occuparsi del rilievo plano-altimetrico dell’area, della progettazione dell’innesto e della redazione del computo metrico estimativo, il documento che consente di quantificare la spesa prevista per l’intervento.
La decisione nasce dalla volontà del Comune di Enna di procedere alla realizzazione del nuovo innesto. La stessa determinazione evidenzia inoltre l’urgenza di procedere con l’affidamento dei servizi tecnici.
Proprio in ragione dell’urgenza, il Comune ha fatto ricorso all’affidamento diretto, attraverso un ordine sul mercato elettronico e sulla piattaforma telematica dell’ente, secondo quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici.
Una spesa di 2.625 euro
Per la progettazione e le altre attività tecniche è stata impegnata una somma complessiva di 2.625 euro sul bilancio comunale 2026.