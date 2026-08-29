Madonna de’ Carusi, il programma dei festeggiamenti ad Enna

Entra nel vivo a Enna il programma dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna de’ Carusi, un appuntamento che unisce la profondità della tradizione religiosa a momenti di intrattenimento civile e culturale promossi con il patrocinio del Comune.

Il calendario degli eventi

Il calendario degli eventi prende ufficialmente il via martedì 1 settembre, alle ore 18:30, con la conferenza stampa di presentazione della quarantaquattresima edizione del Festival Canoro della Madonna de’ Carusi, ospitata nella sala Cerere. Le iniziative entrano nel vivo giovedì 3 settembre, giornata che unisce il momento liturgico, segnato alle 18:30 dall’inizio del triduo e del Rosario e, alle 19:30, dalla solenne traslazione del Simulacro dalla cappella di Piazza Sant’Agostino all’altare maggiore, alle attività ricreative pomeridiane previste nella stessa piazza.

Sport e musica

Il fine settimana si apre all’insegna dello sport e della musica venerdì 4 settembre: dopo le funzioni religiose pomeridiane, alle ore 17:00 si terrà un torneo di calcio balilla umano, seguito in serata, alle 21:00 in Piazza Sant’Agostino, dallo spettacolo musicale “Dal Jazz a Mina” con Anita Vitale e Rita Collura. Sabato 5 settembre il programma si arricchisce di appuntamenti per tutte le età, dai giochi di quartiere in Piazza San Giorgio alle ore 17:30 fino all’animazione con gonfiabili e palloncini per i più piccoli alle ore 20:00, preludio alla prima serata del quarantaquattresimo Festival Canoro in programma alle ore 21:00.

La processione

La giornata centrale della festa si celebra domenica 6 settembre. Dopo le messe mattutine delle ore 9:00 e delle ore 11:00, il momento più atteso si snoderà nel tardo pomeriggio: alle ore 18:30 la solenne processione del Simulacro partirà dalla Chiesa di Sant’Agostino per percorrere le vie cittadine, con l’invito rivolto ai residenti di addobbare i balconi a festa. La serata liturgica si concluderà sul sagrato della chiesa parrocchiale con la benedizione dei bambini e la preghiera di affidamento, seguite dalla benedizione eucaristica. A chiudere la giornata, la musica della seconda serata del Festival Canoro e l’accompagnamento della Banda Cittadina, a partire dalle ore 21:30.

La chiusura