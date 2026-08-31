Davide Vinciprova torna indietro nel tempo. “Back to the Past” riscrive la storia della musica internazionale

Un viaggio iniziato dal centro storico di Milano, una seconda possibilità e una domanda destinata a rimanere sospesa. Cosa accadrebbe se avessimo davvero la possibilità di cambiare il passato? È questo il punto di partenza di “Back to the Past”, il nuovo brano del cantautore Davide Vinciprova, in uscita nel mese di Ottobre.





La storia raccontata nella canzone prende le mosse da una situazione tanto surreale quanto affascinante. L’uomo si ritrova improvvisamente catapultato in un’altra epoca. Un salto temporale che, invece di trasformarsi in una semplice esperienza di osservazione, diventa l’occasione per guardare alla storia da una prospettiva diversa, quasi esterna, e provare a intervenire sul corso degli eventi.





Il protagonista decide infatti di ingegnarsi. Di fronte alla possibilità, apparentemente irripetibile, di tornare sui propri passi, sceglie di mettere alla prova il destino e di modificare ciò che è già accaduto. Un esperimento che porta il racconto ad attraversare un arco temporale particolarmente ampio. Dalla nascita fino ai giorni nostri..





Ma cambiare il passato significa necessariamente migliorare il futuro?





È proprio attorno a questo interrogativo che ruota il significato di “Back to the Past”. Il viaggio temporale diventa infatti una metafora delle scelte umane, dei rimpianti e di quelle occasioni che, almeno una volta nella vita, hanno portato ciascuno a chiedersi cosa sarebbe successo se avesse preso una strada diversa.





Nel brano di Vinciprova, il protagonista dispone di un privilegio che nessuno nella realtà possiede. La possibilità di assistere agli eventi già accaduti e intervenire su di essi. Ma ogni modifica rischia di produrre conseguenze imprevedibili.





La storia assume così i contorni di un vero e proprio esperimento. Cambiare un dettaglio può significare alterare una vita, un incontro può assumere un significato completamente diverso e ciò che oggi appare inevitabile potrebbe, in realtà, essere soltanto il risultato di una lunga catena di coincidenze.





Il viaggio dalla nascita al presente diventa quindi anche un viaggio dentro l’identità dell’uomo. Una prospettiva “terza” attraverso la quale osservare il proprio percorso e quello della società, mettendo in discussione la certezza che il passato sia qualcosa di immutabile.





E quando il protagonista sarà finalmente chiamato a tornare ai giorni nostri, emergerà il vero interrogativo. Tornerà nello stesso presente da cui era partito oppure avrà creato una realtà completamente diversa?





È questa la suspense che accompagna il progetto e che lascia all’ascoltatore il compito di immaginare la risposta.





“Back to the Past” sarà pubblicato a Ottobre e sarà disponibile sulle principali piattaforme di musica digitale, tra cui Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube, Tidal e Deezer, oltre che su numerosi altri servizi di streaming.





Parallelamente, per chi desidera conservare un oggetto fisico legato al progetto, sarà disponibile anche un cofanetto CD, realizzato con contenuti speciali e materiale inedito all’indirizzo https://wall.cdclick-europe.com/davidevinciprova





Una scelta che guarda tanto al pubblico digitale quanto a quello degli appassionati del formato fisico, offrendo al brano una dimensione che va oltre il semplice ascolto..





Con “Back to the Past”, Davide Vinciprova sceglie dunque di affrontare il tema del tempo attraverso una narrazione che unisce musica, immaginazione e riflessione. Un viaggio che parte dal passato, attraversa la storia e arriva fino al presente, lasciando aperta la domanda più difficile di tutte:





se avessimo davvero la possibilità di cambiare ciò che è stato, saremmo sicuri di volerlo fare?





Per ulteriori informazioni visitare i profili social del Cantautore ed il sito web ufficiale

https://www.ilcastellodisabbia.it



