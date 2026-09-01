Enna Sport 2004 presenta la stagione: ufficiale l’affiliazione con la Sampdoria

Sarà presentato, domani 2 settembre, il progetto calcistico dell’Enna Sport 2004. Una convention, in programma alle ore 18 in un noto locale di Pergusa, dove la società giovanile del presidente Luigi Di Dio esporrà la programmazione per la stagione 2026-2027.

Un lavoro, quello della scuola calcio, che vedrà impegnati piccoli calciatori che hanno un’età compresa tra i 4 e i 14 anni e che saranno presenti, domani, insieme ai genitori.

L’affiliazione con la Sampdoria

Per l’occasione sarà anche ufficializzata l’affiliazione con la U.C. Sampdoria, che sarà presente con il responsabile nazionale del progetto “New Generetion” Claudio Lucchini.

Sport, regole e rispetto

Lo sport, in generale, è un sostegno per fare divertire i ragazzi, toglierli dalla strada, ma anche educarli alle regole.

“La presenza dei genitori alla convention-spiega Luigi Di Dio, presidente dell’Enna Sport 2004- è anche un modo per coinvolgere l’intera famiglia nel mondo calcistico, fatto di regole e di rispetto dell’avversario, lontano da quelli che sono gli insulti o le risse in campo.

Il ruolo dei genitori

Oltre ai nostri dirigenti e tecnici dell’Enna Sport-conclude il presidente- i genitori riteniamo essere di fondamentale supporto per la crescita dei figli, inculcando loro il rispetto per compagni di squadra e avversari”.

Vent’anni di attività

E’ da venti anni che la società giovanile ennese, da sempre guidata da un passionario presidente di calcio, come Luigi Di Dio, porta avanti questi obiettivi: quelli del rispetto altrui e del divertimento puro.