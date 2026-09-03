Scuolabus a Enna: corse pomeridiane e nuovo autobus elettrico da 22 posti

Enna, scuolabus 2026/27: corse pomeridiane e nuovo autobus elettrico da 22 posti

Scuolabus nel pomeriggio

Tra gli interventi annunciati dall’amministrazione c’è il potenziamento del servizio per gli alunni iscritti ai corsi a tempo pieno e prolungato, per i quali è prevista la possibilità di usufruire dello scuolabus anche nelle ore pomeridiane.Per organizzare il servizio sono stati predisposti itinerari dedicati e specifici punti di raccolta. Una soluzione pensata per venire incontro alle esigenze delle famiglie che, con il prolungamento dell’orario scolastico, devono organizzare anche il rientro degli studenti nel pomeriggio.Un’altra novità riguarda il parco mezzi.

Bus elettrico

Il Comune annuncia l’arrivo di un nuovo scuolabus elettrico da 22 posti, destinato a rafforzare il servizio e a ridurre l’impatto ambientale del trasporto scolastico. Per il nuovo mezzo è stato acquistato anche un wall box destinato alla ricarica.Il capitolo scuolabus si intreccia inoltre con quello più generale della mobilità urbana.

Un piano con Sais per snellire il traffico

L’amministrazione ha avviato un’interlocuzione con SAIS Autolinee per valutare possibili soluzioni nelle fasce orarie di ingresso e uscita dalle scuole, caratterizzate dalla maggiore presenza di traffico.Tra le ipotesi allo studio c’è la possibilità di consentire agli studenti a partire dai dieci anni di utilizzare gli autobus urbani di linea. L’obiettivo indicato dal Comune è duplice: favorire una maggiore autonomia dei ragazzi e ridurre, almeno in parte, il ricorso alle auto private per gli accompagnamenti. Si tratta però, al momento, di un percorso ancora in discussione, che richiederebbe una modifica del regolamento interno.

L’assessore Adamo

.«Il nostro impegno è quello di offrire alle famiglie un servizio che sia sempre più moderno, sostenibile e vicino alle reali esigenze quotidiane», dichiara l’assessore alla Pubblica Istruzione Marinella Adamo.