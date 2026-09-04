Migranti, Futuro Nazionale contro il Comune: “Ritirate la convenzione con Don Bosco 2000”

“No a qualsiasi forma di accoglienza o collaborazione con associazioni che si occupano di questo settore”: è la posizione di Futuro Nazionale Barrafranca (Comitato Costituente 461), espressa in un comunicato sulla convenzione tra il Comune e l’associazione “Don Bosco 2000”.

La delibera

Il provvedimento contestato è la delibera di Giunta n. 64, approvata all’unanimità il 1° settembre 2026, con cui l’Amministrazione si è impegnata a sottoscrivere l’accordo con “Don Bosco 2000” per un progetto di integrazione sociale rivolto agli immigrati.Nel comunicato, Futuro Nazionale sostiene che l’intesa potrebbe comportare “l’arrivo di nuovi immigrati” e parla di “un rischio per la sicurezza”, richiamando un episodio del febbraio 2019 relativo all’arresto di un immigrato per possesso di stupefacenti, avvenuto secondo il movimento “pochi giorni dopo il suo arrivo in città”.

Le contestazioni

Il gruppo collega la delibera anche al patrocinio concesso dal Comune al “festival del rifugiato” di Pietraperzia (16 agosto) e attribuisce questa linea politica al Partito Democratico, che definisce responsabile “del 99% dei componenti della maggioranza” in Giunta e Consiglio comunale, accusandolo di orientare le istituzioni locali secondo la propria linea nazionale sul tema immigrazione.Il comunicato richiama infine la mobilitazione del 2017, quando il “Comitato NO SPRAR” raccolse 1.400 firme contro l’accoglienza di nuovi immigrati sul territorio comunale.

Il pressing

Futuro Nazionale chiede all’Amministrazione di “fornire spiegazioni esaustive alla cittadinanza” e di “ritirare immediatamente la delibera”, appellandosi anche alle segreterie politiche locali e ai consiglieri comunali, di maggioranza e opposizione, perché “vengano fornite risposte chiare” sulla vicenda.