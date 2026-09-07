EcoEnnaServizi, Giuseppe Seminara è il nuovo amministratore unico: “Lascio la politica per dedicarmi alla città”

Svolta ai vertici di EcoEnnaServizi S.r.l. Giuseppe Seminara è ufficialmente il nuovo amministratore unico della società partecipata che gestisce i servizi ambientali nel capoluogo ennese. La nomina è arrivata direttamente dall’Assemblea dei Soci, e l’ormai ex segretario cittadino del Partito Democratico ha sciolto le riserve accettando la guida dell’azienda.

La scelta

Una scelta che porta con sé un netto cambio di rotta personale e professionale per Seminara, il quale ha contestualmente annunciato le proprie dimissioni irrevocabili da ogni incarico politico finora ricoperto. L’obiettivo è garantire la massima trasparenza e una totale separazione tra la gestione della cosa pubblica e l’attività di partito.

“Ho deciso di accettare questo incarico con la consapevolezza della responsabilità che comporta – ha dichiarato Seminara nel suo messaggio alla comunità – e con la volontà di mettere la mia esperienza e il mio impegno al servizio della società e della città”.

Una scelta d’amore verso la città

Il neo-amministratore ha poi motivato la sua uscita dalla scena politica attiva, spiegando che il passo indietro si è reso necessario “per potermi dedicare pienamente all’amministrazione della società, nell’interesse pubblico, dei lavoratori e della comunità ennese”.

Con questa nomina si apre una nuova fase gestionale per EcoEnnaServizi, chiamata a rispondere alle sfide operative del territorio e a mantenere alti gli standard di efficienza. Seminara sembra avere le idee chiare sulla linea da seguire, preferendo i fatti ai proclami: «Affronterò questo nuovo percorso con serietà, impegno e senso di responsabilità, nella convinzione che saranno il lavoro svolto e i risultati raggiunti a parlare».