Auto finisce nella scarpata, ferito il conducente

Perde il controllo dell’auto, si schianta contro un muro e poi termina la corsa nella scarpata. E’ accaduto nel pomeriggio, intorno alle 15:30, lungo la strada San Calogero ad Enna.

La ricostruzione sommaria e l’intervento dei Vigili del Fuoco

Dala prima ricostruzione sommaria sembra che l’automobile, con a bordo il solo conducente, abbia prima impattato contro un muretto sul bordo della carreggiata per poi finire nella scarpata sottostante, ribaltandosi.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti tempestivamente sul posto unitamente al personale del 118 che ha prestato le prime cure all’automobilista, provvedendo poi al suo trasferimento presso l’ospedale Umberto I di Enna .Sul luogo del sinistro sono giunte le pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato per i rilievi di rito e per gestire la viabilità.