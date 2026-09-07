Inferno 2026, conclusa la stagione. “E l’anno prossimo, alle Gole, il Paradiso”. Ma è uno scherzo

I produttori di Buongiorno Sicilia durante la festa finale per celebrare il grande successo dello spettacolo: “Grazie a tutti, stiamo già lavorando a un nuovo progetto per questo sito, contando sulla sinergia realizzata quest’anno con Regione Siciliana, Fondazione Federico II, Parco Fluviale dell’Alcantara, con i Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia e naturalmente con Gole Alcantara srl”. Giovanni Anfuso, “una kermesse lunga e faticosa ma ricca di soddisfazioni: la critica, la stampa, l’affetto di tantissimi spettatori tornati a vedere lo spettacolo regalandoci sold out”. Fino all’ultimo, commenti positivi delle personalità che hanno assistito a Inferno. Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, “La prima edizione era stata un pugno nello stomaco, la seconda consente di cogliere particolari che invitano a rileggere la Divina Commedia”. Alessia Melcangi, storica e politologa, “È il Mediterraneo che si unisce e unisce, in questo classico riproposto per farci riflettere sul passato e, purtroppo, sul presente”. E l’attore Stefano Onofri “un evento veramente unico, uno spettacolo magico, in un luogo magico, con attori bravissimi e una regia che li ha sostenuti, utilizzando questo luogo nella maniera migliore”.

“Questa canzone annuncia il prossimo spettacolo alle Gole dell’Alcantara e il titolo è Il Paradiso!”.

Sulle note del celebre brano di Patty Pravo, Ivan Giambirtone ha lanciato uno scherzoso annuncio durante la festa organizzata dai produttori per celebrare con la Compagnia la conclusione della fortunatissima edizione 2026 dell’Inferno di Dante nelle Gole dell’Alcantara.

“Siamo qui a festeggiare la fine di Inferno – ha detto Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia – e ci teniamo tantissimo a ringraziare Gole Alcantara srl per averci ospitato. Ma anche la Regione Siciliana, la Fondazione Federico II, il Parco Fluviale dell’Alcantara e i Comuni di Motta Camastra e Castiglione di Sicilia. Siamo davvero contenti e vogliamo ringraziare anche il pubblico per averci premiato con continui sold out”.

“Un bilancio sicuramente positivo – ha confermato Giovanni Anfuso, regista e autore della drammaturgia di Inferno – quello che ci ha abbracciato, alla fine di questa kermesse lunga, faticosa ma sicuramente ricca di soddisfazioni: la critica, la stampa, l’affetto di tantissimi spettatori tornati a vedere lo spettacolo regalandoci sold out. E questo grazie a un cast straordinario che ha avuto la capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo: tutti i Dannati e tutti gli interpreti. Diciamo dunque arrivederci al nostro pubblico perché il prossimo anno ci aspetteranno nuove storie e nuovi racconti. Sempre alle Gole dell’Alcantara”.

Nel corso della festa, svoltasi in una splendida Villa, i due produttori esecutivi di Buongiorno Sicilia, Ninni Trischitta e Luciano Catotti, hanno ringraziato i membri della Compagnia per il loro impegno, confermando che si sta lavorando, per l’anno prossimo nelle Gole, a una nuova iniziativa.

“Speriamo – ha concluso Simone Trischitta – che gli spettatori gradiscano il progetto, di cui parleremo più avanti, e soprattutto speriamo di poter lavorare con la stessa sinergia che abbiamo trovato quest’anno con tutti gli enti prima citati”.

Per chiudere con un sorriso la cronaca della festa, ecco poi la dichiarazione di Davide Sbrogiò – veterano, con Liliana Randi e Giovanna Mangiù, dello spettacolo: “Volevo dirvi che anch’io ho fatto più di 400 repliche dell’Inferno di Dante e non è vero che il prossimo anno realizzeremo il Paradiso. Tranquilli!”.

Se la stagione 2026 di Inferno si è conclusa, anche le ultime repliche – alla fine della seconda rappresentazione del 6 settembre c’è stata un’autentica ovazione – sono state segnate dalla partecipazione di personalità che hanno mostrato di aver gradito molto Inferno.

“È la seconda edizione che vedo – ha commentato Concetto Mannisi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia -, di questo spettacolo, affascinante sempre e comunque. Intanto per lo scenario, il palcoscenico naturale delle Gole dell’Alcantara, e poi perché gli attori sono bravissimi, tanto da essersi meritati dei sold out fino alla conclusione della stagione”.

“La prima edizione vista – ha aggiunto – è stata un pugno nello stomaco. Vedere la seconda consente di cogliere dei particolari che invitano, quasi, a rileggere la Divina Commedia. Mi ripropongo di farlo grazie anche a voi”.

Un ritorno anche per Alessia Melcangi, storica e politologa, di frequente ospite di importanti trasmissioni televisive e radiofoniche.

“Ogni anno – ha detto – alle Gole dell’Alcantara si ripete un rito meraviglioso, con uno spettacolo, l’Inferno, che, mescolando colori, emozioni e cultura, si presta moltissimo a esser rappresentato in questa magnifica cornice. È il Mediterraneo che si unisce e unisce, in questo classico che viene riproposto, per farci riflettere sul passato e su quello che, purtroppo, è il presente. Quindi un’esperienza sempre emozionante e speriamo di poterla ripercorrere in futuro”.

Anche Stefano Onofri – attore protagonista di tournée italiane e internazionali di spettacoli diretti da Zeffirelli e Strehler (ma è anche la voce italiana di Spiderman e Lupin III) – ha dichiarato che, visto lo spettacolo, gli è “venuta voglia di rileggere tutto l’Inferno”.

“Esser stato qui stasera – ha poi sottolineato – è stato per me un evento veramente unico. Assistere a questo spettacolo magico, in questo luogo magico, con degli attori bravissimi e una regia che li ha sostenuti, utilizzando questo luogo nella maniera migliore che si potesse fare, per me è stato un regalo”.

Poi, come detto, la festa finale. Alla quale erano presenti tutti gli attori – Liliana Randi, Davide Sbrogiò, Salvo Piro, Giovanna Mangiù, Ivan Giambirtone, Luigi Nicotra, William Caruso, Federico Fiorenza, Davide Pandolfo e Peter Passalacqua – e i Dannati: Chiara Di Giovanni, Giulia De Marzi, Alessia Linguaglossa, Marta Marino, Gaia Palmeri, Lucio Rapisarda, Francesco Rotatore, Emiliano Sgroi, Gloria Trischitta e Federica Zuccarello. C’erano poi Valentina Ferrante e Lucia Rotondo, aiuto registe.

DIDASCALIE

Le foto sono di Santo Consoli e Giuseppe Mazzola

a – I ringraziamenti finali per questa stagione straordinaria di Inferno

b – Simone Trischitta, Giovanni Anfuso, Davide Sbrogiò, Luciano Catotti, Ninni Trischitta e Salvo Piro

c – Concetto Mannisi, Alessia Melcangi e Stefano Onofri

d – I Dannati con le coreografie che hanno conquistato il pubblico