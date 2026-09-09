Nasce ad Enna la confederazione provinciale Cisal, Salvatore Sauro commissario provinciale

E’ stata costituita ieri, a Enna, la confederazione provinciale del sindacato Cisal. Alla presenza del segretario regionale Giuseppe Badagliacca e su delega del segretario generale Franco Cavallaro, Salvatore Sauro è stato nominato commissario provinciale.

Il segretario regionale tiene a battesimo la nuova confederazione

“Siamo felici di questo risultato – dice Badagliacca – che dimostra che la Cisal è una realtà viva e in continua espansione: l’impegno quotidiano a difesa delle lavoratrici e dei lavoratori, sia nel comparto pubblico che in quello privato, fa del nostro sindacato un punto di riferimento per tanti che guardano con interesse alla nostra confederazione. Con Salvatore Sauro cresceremo e ci radicheremo anche nel territorio di Enna che ha bisogno di maggiore attenzione da parte delle istituzioni”.

Le singole sezioni presenti sul territorio

Cisal Enna raggrupperà le federazioni Cisal già presenti nel territorio come la Failp guidata da Marco Castagna (lavoratori postelegrafonici), il Csa con Domenico La Spina (Autonomie locali), Fabio Lucio Ingrati della federazione Anief (Scuola), Cisal Sanità con Lella Rosa, Faisa con Salvatore Crisafulli (autoferrotranvieri), Cisal Terziario e Fiadel Cisal (Igiene ambientale) con Salvatore Sauro. Ai lavori di costituzione della confederazione provinciale ha preso parte anche Paolo Magrí, segretario regionale Cisal Terziario.