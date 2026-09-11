Sui servizi pubblici, trasparenza e legalità. Sotto la lente di ingrandimento dei consiglieri di opposizione dal Comune di Valguarnera ancora una volta ci sono i bilanci comunali, il Piano Economico finanziario, e la gestione della spesa pubblica, già oggetto nel passato di critiche severe nei confronti dell’Amministrazione comunale.

I quattro dell’opposizione

I quattro consiglieri Filippa D’Angelo, Filippa Greco, Angelo Bruno e Vincenzo Litteri hanno un diavolo per capello e rivolgono un appello alla cittadinanza per far luce su una stagione politica complessa e segnata da accesi confronti istituzionali: “Siamo giunti- affermano in una nota- a un punto in cui l’ordinario appare straordinario, al punto da sentirci quasi in imbarazzo per aver preteso ciò che dovrebbe essere la base di ogni istituzione democratica: trasparenza, legittimità e rispetto delle regole.”

Anomali al piano economico

Al centro del dibattito vi sono le anomalie riscontrate sul Piano Economico Finanziario (PEF), sulla gestione della spesa pubblica e sui servizi destinati alla comunità che, secondo il gruppo consiliare, meritano un’analisi approfondita e priva di reticenze. “Stiamo conducendo una battaglia complessa, fatta di atti, scadenze e confronti serrati,” spiegano i consiglieri. “Ci troviamo di fronte a una maggioranza che preferisce difendere posizioni che riteniamo sbagliate, anziché chiedersi se i soldi dei cittadini vengano spesi bene.”

Nulla di personale, battaglia politica

Tengono inoltre a precisare che questa battaglia politica non nasce da un attacco personale all’amministrazione, ma dalla volontà di tutelare i cittadini. “Sarebbero bastati- continuano- chiarezza e controlli seri sui costi dei servizi pagati dai contribuenti per evitare ogni polemica.” Come non cercano rendite di posizione: “Se avessimo cercato rendite di posizione, prestigio o comode poltrone, avremmo scelto la via del compromesso,” incalzano D’Angelo, Bruno, Greco e Litteri. “Abbiamo invece scelto di fare fino in fondo il nostro dovere, in nome del bene comune, della legalità e del buon andamento della pubblica amministrazione, rispettando con disciplina e rispetto il mandato che gli elettori – e l’intera comunità – ci hanno affidato.”

Verifiche puntuali

L’impegno che intendono prendere di fronte alla comunità è quello di portare avanti, con fermezza e senza arretramenti, la verifica sui bilanci d’Ente e sul PEF, opponendosi a qualunque tentativo di limitare il confronto democratico e la corretta informazione. E così concludono D’Angelo, Bruno. Greco e Litteri: “Fosse anche l’ultima battaglia di questo mandato consiliare, la condurremo con il massimo rigore per fare emergere la verità che i cittadini di Valguarnera meritano. Ai nostri concittadini non chiediamo schieramenti a priori, ma di seguire con attenzione e partecipazione le vicende amministrative del nostro Paese: la consapevolezza di tutti è la prima garanzia per una comunità forte e democratica.”