Unione dei Comuni dell’Area di Troina, Di Bella presidente del Consiglio, il vice è Bruno

Eletti gli organi istituzionali dell’Unione dei Comuni dell’Area interna di Troina. Dopo la riconferma del sindaco di Troina alla presidenza dell’Ente, si è proceduto all’elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio.

Il civico consesso, composto da 42 consiglieri comunali in rappresentanza dei quattordici Comuni che fanno parte dell’Area interna di Troina, ha individuato come presidente l’avvocato Luigi Di Bella, consigliere comunale di Cerami. Vicepresidente è stato eletto il giovane dottor Angelo Bruno, consigliere comunale di Valguarnera.

Eletti presidente e vicepresidente

Con l’elezione dei vertici del Consiglio, l’Unione dei Comuni dell’Area interna di Troina completa così la composizione dei propri organi statutari e può proseguire nell’attività istituzionale prevista.

L’Ente riunisce i quattordici Comuni dell’area e rappresenta uno strumento per affrontare in forma associata alcune delle principali esigenze del territorio.

Servizi e sviluppo del territorio

Tra gli obiettivi dell’Unione figurano la gestione dei servizi associati, con particolare riferimento a sanità, istruzione e mobilità, oltre alle azioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a promuovere lo sviluppo del territorio montano.

L’elezione degli organi consente dunque all’Unione dei Comuni dell’Area interna di Troina di proseguire il proprio lavoro, con l’obiettivo di tutelare e rilanciare il territorio attraverso una maggiore collaborazione tra le amministrazioni comunali coinvolte.