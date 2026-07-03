Lavoro e imprese, circa 3 milioni all’Area interna di Troina

Assegnati 2 milioni e 972 mila euro del PR FSE Sicilia 2021- 2027 – Priorità 5 all’Area Interna di Troina per l’inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti svantaggiati (1 milione e 308 mila euro) e per il sostegno all’avviamento di imprese e allo sviluppo dell’occupazione autonoma, integrato con i servizi di accompagnamento alla persona (1 milione e 664 mila euro).

L’obiettivo: ripopolare i borghi e rilanciare il territorio

L’obiettivo è il ripopolamento dei borghi attraverso il modello di sviluppo dell’Area Interna di Troina tramite l’integrazione di soggetti svantaggiati (giovani, migranti con regolare permesso di soggiorno, rifugiati e profughi) al fine di riattivare il tessuto imprenditoriale dei 14 comuni dell’Area Interna di Troina, in particolare di quello legato alle attività connesse all’economia rurale e alla fornitura di servizi alle famiglie.

Il laboratorio territoriale e il piano di inserimento

Le linea guida del PR FSE indicano il percorso concertativo-negoziale da intraprendere per attuare questa Priorità 5. Si deve costituire il laboratorio territoriale che, con il supporto del Formez, ha il compito di elaborare il piano di inserimento accogliente e compilare le schede delle operazioni, che devono attuarsi nell’ambito dell’Area Interna di Troina. Le operazioni selezionate devono essere coerenti con la strategia dell’Area Interna di Troina. E’ possibile che qualche operazione possa essere attuata parzialmente anche al di fuori dell’area territoriale di riferimento, se lo si ritiene opportuno e necessario.

In arrivo il bando per la manifestazione d’interesse

Fra qualche giorno, l’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina pubblicherà il bando manifestazione d’interesse per individuare i soggetti che, all’interno del laboratorio territoriale, parteciperanno alla definizione e alla realizzazione delle attività progettuali, secondo il modello della progettazione partecipata.