Alcantara, Inferno 2026, cominciate le prove: già boom di richieste per lo spettacolo cult 

Il regista Giovanni Anfuso, “mi emoziona constatare come, a otto anni dal primo debutto, così tante persone manifestino il desiderio di vederlo o rivederlo”. La prevendita sta infatti facendo registrare numeri considerevoli. Dal 23 luglio al 6 settembre, “Inferno”, prodotto da Buongiorno Sicilia, sarà rappresentato dal giovedì alla domenica – tranne che nel periodo ferragostano -, con due recite a sera, alle 20.30 e alle 22. Davide Sbrogiò, Liliana Randi e Giovanna Mangiù, parlano dei loro personaggi. Il produttore Simone Trischitta, “per rilanciare questo tipo di spettacolo così affascinante e fortemente legato ai territori, abbiamo dato vita al Progetto Alkantia, Arte viva di Sicilia”. La distribuzione ai turisti di cartoline con Qr code per vedere filmati e leggere note sullo spettacolo in varie lingue.





“Mi emoziona constatare come, a otto anni dal primo debutto di questo spettacolo, così tante persone manifestino il desiderio di vedere, e spessissimo anche di rivedere, l’Inferno di Dante nelle Gole dell’Alcantara”.

Lo ha detto Giovanni Anfuso, che da qualche giorno, a Catania, ha ripreso le prove del kolossal dei record – i produttori di Buongiorno Sicilia sottolineano come sia il lavoro teatrale all’aperto più visto in Sicilia degli ultimi anni – di cui firma drammaturgia e regia.

Dal 23 luglio al 6 settembre, dunque, lo spettacolo sarà rappresentato dal giovedì alla domenica – tranne che nel periodo ferragostano -, con due recite a sera, alle 20.30 e alle 22.

“Il nostro scopo – ha spiegato Anfuso, parlando della nuova edizione di Inferno – è quello di rinnovarsi nella continuità, offrendo al pubblico sia quell’immenso patrimonio di memorie condivise che è la Divina Commedia, sia il fascino delle Gole dell’Alcantara, un luogo magico che parla a chi sa ascoltare, colmandolo di suggestioni ed emozioni”.

Un piccolo Eden con caratteristiche uniche al mondo, per il quale, come annunciato da Francesco Russo Morosoli di Gole Alcantara srl, si sta lavorando perché “venga riconosciuto come Patrimonio Unesco”.

Intanto, come detto, proseguono le prove, con un cast di venti interpreti, attori definiti dal regista “di grande qualità e spessore”. Tra essi alcuni dei protagonisti di tutte le passate edizioni di Inferno, fin dalla prima ora, come Davide Sbrogiò, Liliana Randi e Giovanna Mangiù, legatissimi ai rispettivi personaggi.

“Il conte Ugolino del fiero pasto – ha sottolineato Sbrogiò – è uno dei personaggi più controversi e al tempo stesso più empatici tra quelli ricordati da Dante. Un dannato colmo di un dolore talmente forte da esser quasi tangibile”.

Liliana Randi, dal canto suo, ha detto di sentirsi “la testimone moderna di una storia solo apparentemente remota, antica, visto che le vicende narrate nell’Inferno sono, tutt’oggi, profondamente radicate nella memoria del nostro popolo”.

“Sento davvero il bisogno di tornare a indossare i panni di Francesca da Rimini – ha aggiunto Giovanna Mangiù – e passeggiare nelle gelide acque del fiume Alcantara ricordando come galeotto fu il libro e chi lo scrisse”.

Tra gli altri interpreti – il regista non ha voluto svelare per il momento il nome dell’interprete di Dante – Salvo Piro (Virgilio), Ivan Giambirtone (Ulisse), William Caruso (Farinata), Davide Pandolfo (Ciacco), Federico Fiorenza (Caronte). E poi i dannati: Chiara Di Giovanni, Giulia De Marzi, Alessia Linguaglossa, Marta Marino, Gaia Palmeri, Lucio Rapisarda, Francesco Rotatore, Emiliano Sgroi, Gloria Trischitta e Federica Zuccarello. I costumi sono firmati da Riccardo Cappello, le coreografie da Fia Distefano, le musiche da Nello Toscano, gli elementi scenici da Silver Ruggeri, il light designer è Davide La Colla e gli aiuto registi Micaela De Grandi, Valentina Ferrante, Davide Pandolfo e Lucia Rotondo.

Intanto che si prova, dai produttori esecutivi, Luciano Catotti e Ninni Trischitta, si apprende che la prevendita su Box Office Sicilia, appena aperta, ha già fatto registrare numeri considerevoli.

“Si tratta della conferma – ha commentato Simone Trischitta, presidente di Buongiorno Sicilia – che Inferno è ormai uno spettacolo cult, come dimostrato anche dal gran numero di turisti, anche stranieri, affascinati da questo e da altri nostri lavori site specific. Ed è proprio per esaltare questo tipo di spettacolo così fortemente legato ai territori, che abbiamo ideato il Progetto Alkantia, Arte viva di Sicilia, del quale avremo modo di parlare, nei dettagli, in seguito”.

Simone Trischitta ha poi sottolineato come anche quest’anno saranno distribuite cartoline con un Qr code che consente di vedere filmati e leggere note sullo spettacolo in sei lingue. Riguardo ai biglietti, la produzione consiglia di visitare on line il circuito Boxoffice Sicilia (www.boxofficesicilia.it )

Per ulteriori dettagli sugli spettacoli di Buongiorno Sicilia – ossia per conoscere tutte le date degli appuntamenti del progetto Alkantia e vivere il “dietro le quinte” delle performance -, vi invitiamo a seguire i nostri profili social (https://www.facebook.com/alkantia/ – https://www.instagram.com/alkantia_/) realizzati in partnership con l’agenzia di comunicazione Industria01.

DIDASCALIE

Le foto sono di Santo Consoli

a – Un’immagine dell’Inferno alle Gole dell’Alcantara nel 2023

b – Il regista Giovanni Anfuso mentre dirige le prove di Inferno

c – Un’intensa espressione di Davide Sbrogiò, che torna a vestire i panni di Ugolino

d – Liliana Randi e Giovanna Mangiù mentre recitano nel suggestivo scenario del fiume

e – La scena in riva all’Alcantara con il conte Ugolino







