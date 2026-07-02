A Troina il primo Trofeo dell’Inclusione dedicato a Padre Luigi Ferlauto

Si svolgerà oggi, alle 17.30, allo stadio comunale di Troina, il 1° Trofeo dell’Inclusione “Padre Luigi Ferlauto”, promosso dall’Irccs Oasi Maria Santissima di Troina e dalle Forze di Polizia, con il patrocinio del Comune e la collaborazione dell’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco – Ettore Majorana”.

Sport, memoria e partecipazione

L’iniziativa coincide con l’anniversario della nascita di Padre Luigi Ferlauto, fondatore dell’Oasi di Troina, e intende ricordarne l’impegno a favore dell’accoglienza, della cura e dell’inclusione delle persone con disabilità. Nel corso del pomeriggio si alterneranno momenti sportivi e di intrattenimento con il coinvolgimento dei ragazzi dell’Irccs Oasi e degli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Don Bosco – Ettore Majorana”, in un appuntamento dedicato ai temi dell’inclusione, della partecipazione e del valore delle relazioni. Il 1° Trofeo dell’Inclusione ha anche una finalità benefica: l’intero ricavato dell’evento sarà destinato alla raccolta fondi per l’acquisto di un’apparecchiatura elettromedicale a beneficio della comunità assistita dall’IRCCS Oasi Maria SS. di Troina.