Sicilia Outlet Village, tre concerti gratuiti con Samurai Jay, Fedez e Clara
Enna-Cronaca - 02/07/2026
Tre weekend consecutivi di concerti gratuiti al Sicilia Outlet Village con il Summer Music Village. Il programma prevede l’esibizione di Samurai Jay il 12 luglio, il dj set-show di Fedez il 18 luglio e il concerto di Clara il 26 luglio.
Ingresso gratuito
Gli eventi, organizzati in partnership con Nokep Tv, sono a ingresso gratuito con registrazione su Eventbrite fino a esaurimento dei posti. L’accesso all’area concerto sarà consentito dalle 16, mentre il pre-show inizierà alle 19. In occasione degli appuntamenti resteranno aperti anche i 170 negozi del Village.