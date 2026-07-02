Morgantina Eyexei, ecco il cartellone: da Euripide a Eschilo fino all’Odissea

Torna Morgantina Eyexei con un cartellone dedicato al teatro classico che propone, tra le novità dell’edizione 2026, la prima nazionale de “Le Troiane” di Euripide, con la regia di Daniele Salvo e la produzione di Michele Di Dio Management. La rassegna è promossa in collaborazione con il Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale e il Comune di Aidone.

Gli spettacoli in programma

Il programma prevede il 10 e il 12 luglio, alle ore 20, “Le Troiane” di Euripide; l’11 luglio “Prometeo Incatenato” di Eschilo, sempre con la regia di Daniele Salvo, e il 13 luglio “Odissea, verso Itaca”, di e con Alfonso Veneroso, produzione Figli d’Arte Cuticchio, che sarà rappresentato alla Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. La rassegna prosegue il percorso avviato con l’Amenanos Festival, dedicato alla valorizzazione del teatro classico nei siti archeologici del territorio.