Troina Estate 2026, presentato il programma: da Mythos Festival a Paolo Belli

Concerti, spettacoli, rassegne culturali, cinema all’aperto e iniziative diffuse nei quartieri. È stato presentato il cartellone di “Troina Estate 2026″, il programma di eventi promosso dall’amministrazione comunale che accompagnerà cittadini e visitatori da luglio ai primi giorni di settembre con appuntamenti culturali, musicali, sociali e ricreativi.

Si parte con il Mactro e il Mythos Festival

L’apertura ufficiale è in programma venerdì 3 luglio con un doppio appuntamento. Alle 17.30, nell’ex Convento dei Carmelitani di via Pintaura, sarà inaugurato il Mactro, il nuovo Museo d’Arte Contemporanea del Comune di Troina. Alle 20.30, nell’anfiteatro del Villaggio Cristo Redentore, andrà in scena “Chi ha paura del Minotauro?”, prima nazionale della sesta edizione del Troina Mythos Festival, rassegna dedicata al mito classico e contemporaneo diretta da Luigi Tabita.

“L’estate rappresenta uno degli appuntamenti più significativi dell’anno per la nostra comunità – afferma il sindaco Alfio Giachino –. Per questo, abbiamo costruito un programma capace di coniugare qualità, tradizione e partecipazione, valorizzando il lavoro delle tante associazioni che contribuiscono a rendere viva la città. L’obiettivo è offrire occasioni di incontro e di crescita culturale, ma anche promuovere Troina come meta capace di attrarre visitatori grazie a un’offerta ricca e diversificata”.

Eventi nei quartieri e grandi appuntamenti

Il programma coinvolge le associazioni del territorio, chiamate a organizzare saggi e spettacoli, e prevede anche una serie di iniziative nei quartieri cittadini. Tra queste “La giunta nel quartiere”, con incontri istituzionali all’aperto, il “Cinema itinerante”, promosso dal Cineteatro “Andrea Camilleri”, e “Il liscio nei quartieri”, con serate dedicate alla musica tradizionale e al ballo.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo figurano gli spettacoli del Troina Mythos Festival, il concerto di Marco Carta e Nathalie Aarts il 18 luglio, Radio 105 Mania The Hits Party con Dario Micolani e Antonio Privati il 14 agosto e il concerto di Paolo Belli & Big Band Summer Tour 2026 il 15 agosto in piazza Giacomo Matteotti. Il calendario si concluderà con il Summer Festival di inizio settembre.

Siciliano: “Programma diffuso con il coinvolgimento delle associazioni”

“Questo cartellone è il frutto di un lavoro sinergico straordinario, realizzato con la collaborazione del ricco tessuto delle associazioni locali, che ringraziamo per la passione e il costante supporto – dichiara l’assessore agli Eventi Salvuccio Siciliano –. Abbiamo strutturato un programma diffuso che porta l’intrattenimento, la musica e la condivisione direttamente dentro i quartieri storici e periferici, garantendo un’offerta variegata che unisce grandi eventi in piazza a momenti di intimità, cinema e tradizione”.

Foto di Paolo Belli tratta dal profilo Facebook Paolo Belli Ufficiale