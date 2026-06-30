Mythos Troina Festival, dieci prime nazionali: si parte con “Chi ha paura del Minotauro?”

Prenderà il via venerdì 3 luglio, alle 20.30, all’Anfiteatro della Radura di Troina, la sesta edizione del Mythos Troina Festival, rassegna dedicata al mito classico e contemporaneo diretta da Luigi Tabita. Ad inaugurare il cartellone sarà la prima nazionale di “Chi ha paura del Minotauro? – Voci di donne in tempo di guerra”, progetto, drammaturgia e regia di Marco Carniti, con Ester Pantano. In scena anche Antonella Civale, Selene Gandini, Ginevra Di Marco e Gaia Bevilacqua.

Il debutto e il tema dello spettacolo

La rappresentazione propone una rilettura contemporanea del mito del Minotauro, assunto come metafora dei conflitti del presente e delle loro conseguenze. Al centro della narrazione le voci femminili, chiamate a raccontare la guerra attraverso memoria, testimonianza e riflessione. Lo spettacolo, prodotto da Politeama Srl in collaborazione con il Mythos Troina Festival, si avvale delle musiche di David Barittoni, dei video di Francesco Scandale e della grafica di Massimo Carniti.

Il festival fino all’8 agosto

La manifestazione proseguirà fino all’8 agosto con dieci prime nazionali e la partecipazione di interpreti del panorama teatrale italiano. “Abbiamo scelto spettacoli che non cercano evasione, ma consapevolezza. Perché il teatro, oggi più che mai, ha la responsabilità di interrogare il presente e di creare comunità attorno ai temi della pace, della giustizia e della dignità umana”, afferma il direttore artistico Luigi Tabita. Il Mythos Troina Festival è riconosciuto dal Ministero della Cultura, patrocinato dall’INDA e organizzato dal Comune di Troina.