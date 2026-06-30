Valguarnera, Scozzarella: “Intitolare il campo sportivo Sant’Elena ad Aldo Campione”

Il capogruppo consiliare di “Noi come Voi”, Samuel Scozzarella, ha presentato una richiesta al presidente della Commissione Toponomastica del Comune di Valguarnera Caropepe, inviata per conoscenza anche al sindaco, affinché venga avviato l’iter per l’intitolazione del campo sportivo Sant’Elena ad Aldo Campione, scomparso prematuramente.

Il ricordo e la proposta

Nella nota, Scozzarella ricorda come Campione abbia rappresentato “un punto di riferimento per lo sport valguarnerese”, avendo frequentato fin da bambino il campo Sant’Elena e distinguendosi, si legge, per “correttezza, amicizia e appartenenza ai valori dello sport”. La richiesta arriva mentre sono in fase di completamento i lavori di riqualificazione dell’impianto con il nuovo manto in erba sintetica, circostanza ritenuta favorevole per procedere all’intitolazione.

L’iter amministrativo

Il documento ricorda che negli anni scorsi una proposta analoga era stata sostenuta dall’allora presidente del Consiglio comunale Enrico Scozzarella, senza però giungere a conclusione. Il capogruppo evidenzia che l’avvio della procedura compete alla Commissione Toponomastica, oggi presieduta dal sindaco Carmen Cutrona, rivolgendo un appello all’Amministrazione comunale affinché venga avviato e portato a termine l’iter per dedicare il campo sportivo ad Aldo Campione.