Valguarnera: mozione per destinare fondi dei centri estivi alle famiglie

I consiglieri comunali di Valguarnera Francesca Draià, Carmelo Auzzino, Simona Balsamo, Samuel Scozzarella, Andrea Giarmana, Angela Guarrera, Francesco Di Gregorio e Lorenzo Scarlata hanno presentato una mozione per chiedere che le risorse statali destinate alle attività socio-educative per i minori siano impiegate a sostegno delle famiglie e del programma “Valguarnera d’Estate”.

La proposta

La proposta prevede l’erogazione di contributi economici alle famiglie residenti per l’iscrizione dei figli ai Grest e alle attività estive promosse da parrocchie, associazioni ed enti del Terzo Settore, mentre la restante quota dei fondi verrebbe destinata al finanziamento di iniziative educative, sportive, culturali e ricreative inserite nel calendario comunale estivo.

La mozione impegna inoltre la Giunta a definire criteri trasparenti per l’assegnazione dei contributi, con priorità alla situazione economica dei nuclei familiari e al numero dei minori, e a coinvolgere le realtà associative locali nella programmazione delle attività. I firmatari chiedono infine l’iscrizione dell’atto all’ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.