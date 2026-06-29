Valguarnera, rinnovate le commissioni consiliari: Auzzino e Di Gregorio ne presiedono due

Nel corso della seduta dei giorni scorsi il consiglio comunale di Valguarnera ha proceduto al rinnovo delle cariche delle commissioni consiliari.

Francesco Di Gregorio eletto presidente della IV Commissione

Presidente della 4^ commissione consiliare che si occupa di Lavori Pubblici- Attività Produttive- Commercio- Artigianato è stato eletto come presidente il neo consigliere Francesco Di Gregorio, vicepresidente Francesca Draià. L’organismo consiliare è chiamato a occuparsi di un ampio ambito di materie che comprendono i lavori pubblici, le attività produttive, il commercio e l’artigianato.

Le dichiarazioni del neo presidente

Le dichiarazioni del neo presidente: “Ringrazio il consiglio comunale e la IV commissione per la fiducia accordata, assicuro il mio impegno nello svolgimento dell’incarico affidatomi.” Il neo presidente punterà sul confronto e sulla collaborazione nell’esame delle questioni strategiche per il territorio.

Le prime iniziative della Commissione

Tra le prime iniziative annunciate la convocazione, nei prossimi giorni, di una seduta di commissione con un ordine del giorno strettamente attinente alle materie di competenza. Con l’elezione dell’ufficio di presidenza, la IV Commissione consiliare permanente entra quindi nella piena operatività per l’esame delle materie assegnate dal regolamento comunale.

Tutte le commissioni consiliari

Per completezza di informazione pubblichiamo l’elenco completo dei componenti delle quattro commissioni alle quali sono coinvolti tutti i 12 consiglieri. C’è da dire che le presidenze sono andate tutte al gruppo di maggioranza, nonostante l’appello lanciato qualche giorno prima della 1^ adunanza consiliare dal gruppo di opposizione che chiedeva la vicepresidenza del consiglio e la presidenza di qualche commissione. Ma le cose sono andate diversamente.

La composizione delle quattro commissioni

1^ Commissione: Conferenza dei Capigruppo- Affari Generali- Problemi istituzionali. Presidente Carmelo Auzzino, componenti Lorenzo Scarlata, Samuel Scozzarella, Angelo Bruno, Filippa D’Angelo.

2^ Commissione: Beni culturali- Pubblica Istruzione- Solidarietà sociale- Sport- Turismo e Spettacolo- Personale. Presidente Andrea Giarmanà, componenti Angela Guarrera, Francesco Di Gregorio, Vincenzo Litteri, Filippa Greco.

3^ Commissione: Bilancio- Patrimonio- Tributi. Presidente Simona Balsamo, componenti Lorenzo Scarlata, Samuel Scozzarella, Filippa D’Angelo, Angelo Bruno.

La IV Commissione

4^ Commissione: Lavori Pubblici- Attività Produttive- Commercio- Artigianato. Presidente Francesco Di Gregorio, componenti Francesca Draià, Andrea Giarmanà, Filippa D’Angelo, Filippa Greco.