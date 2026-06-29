Troina FuoriClasse, nasce il primo progetto discografico italiano realizzato in una scuola

È stato presentato nei giorni scorsi “Troina FuoriClasse”, progetto nato all’interno del Corso ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo Grado di Troina e definito come il primo progetto discografico italiano ideato e realizzato in una scuola. L’iniziativa coinvolge gli studenti nella scrittura, composizione e interpretazione di brani originali, successivamente prodotti in forma professionale e distribuiti sulle principali piattaforme digitali.

Un percorso nato tra i banchi di scuola

Ideato nel 2024 dal docente, cantautore e produttore discografico Marco Germanotta insieme ai professori Luigi Casabona e Rosy Piscitello, il progetto punta a valorizzare la creatività degli studenti attraverso un percorso artistico che li vede protagonisti in tutte le fasi della produzione musicale. Durante la serata di presentazione, ospitata nell’auditorium dell’istituto alla presenza del rappresentante dell’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Marcello Li Vigni, si sono esibiti gli studenti che hanno scritto e interpretato i propri brani originali.

Coinvolti anche scuola primaria e superiori

L’iniziativa si è successivamente estesa anche agli studenti delle scuole superiori e, grazie alla collaborazione della maestra Antonella Maccarrone, ad alcuni alunni della scuola primaria, che hanno preso parte alle registrazioni dei brani, ampliando il carattere inclusivo del progetto.

I nuovi laboratori annunciati

Nel corso della manifestazione, la dirigente scolastica Maria Angela Santangelo ha annunciato l’intenzione di realizzare nuovi laboratori dedicati alla produzione artistica, tra cui uno studio di registrazione professionale e un centro per la produzione televisiva e cinematografica. L’obiettivo è ampliare le opportunità formative degli studenti, affiancando alle attività didattiche esperienze pratiche nei settori della musica e dell’audiovisivo.