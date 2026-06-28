Troina punta sullo sport: presentato un progetto da 2 milioni per tennis e padel

Il Comune di Troina ha approvato un progetto da 2 milioni di euro da candidare all’avviso nazionale “Sport e Periferie 2026”, promosso dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’intervento prevede la realizzazione di un nuovo polo sportivo nell’area di via Malaterra, con l’obiettivo di ampliare l’offerta di impianti dedicati all’attività fisica e al tempo libero.

Tennis coperto e nuovo campo da padel

Il progetto comprende la costruzione di un campo da tennis coperto, destinato a consentire l’utilizzo della struttura durante tutto l’anno, e di un campo da padel all’aperto. L’intervento è finalizzato al potenziamento delle infrastrutture sportive comunali e punta a favorire la pratica sportiva in spazi accessibili e privi di barriere architettoniche.

La candidatura al bando nazionale

A darne notizia è stato l’assessore allo Sport, Salvuccio Siciliano, che ha definito la partecipazione al bando un’opportunità per il territorio, sottolineando come il progetto sia finalizzato al miglioramento dell’impiantistica sportiva cittadina e alla promozione dell’inclusione sociale attraverso lo sport. L’amministrazione comunale ha inoltre previsto una quota di compartecipazione finanziaria con risorse proprie, a sostegno dell’investimento complessivo.

Il finanziamento

La realizzazione dell’opera resta subordinata all’esito della procedura di selezione prevista dal bando “Sport e Periferie 2026”. In caso di ammissione al finanziamento, il nuovo polo sportivo sorgerà nei pressi di via Malaterra e andrà ad ampliare la dotazione di impianti sportivi del Comune.