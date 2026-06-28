Area interna di Troina, sviluppo locale e servizi: il ruolo strategico dell’Unione dei Comuni

Nell’incontro organizzato dall’Unione dei Comuni dell’Area Interna di Troina, svoltosi alla Torre Capitania sul tema: “Politiche di sviluppo locale e potenziamento dei servizi di cittadinanza nelle aree interne di montagna. Il caso dell’Area Interna di Troina”, coordinato da Silvano Privitera del Forum Aree Interne, è emerso con forza e nitidezza la rilevanza della cooperazione tra enti nel mettere a punto e nell’attuare le strategia di sviluppo locale di territorio in grave difficoltà economica e sociale.

La cooperazione tra enti come leva per lo sviluppo

Il declino demografico n’è una delle manifestazioni più visibili. Anche i grandi centri urbani si spopolano, ma non tutti gli spopolamenti sono uguali. Nei comuni delle aree interne, una delle cause del declino demografico è l’emigrazione giovanile qualificata, che non c’è a Milano o a Torino.

Capitale umano e sfida dello spopolamento

Sull’importanza del capitale umano nei processi di sviluppo ne ha parlato Emanuele Ferrari, presidente dell’Unione montana comuni Area Interna Appennino Reggiano. Il presidente dell’Unione dei Comuni Area Interna Troina, Alfio Giachino, ritiene lo spopolamento un problema serio, che però non bisogna enfatizzare.

Programmazione e gestione associata dei servizi

Vincenzo Falletta, dirigente dell’Area 8 Pianificazione e gestione delle politiche per lo sviluppo urbano del Dipartimento Programmazione della Presidenza della Regione Siciliana, ha messo in risalto la necessità di una solida cooperazione tra comuni nelle politiche di sviluppo locale, in vista anche della prossima programmazione. E’ sulla stessa linea Gabriele Caputo, responsabile settore economico-finanziario dell’Unione dei Comuni Area Interna Troina, che ritiene urgente attrezzare l’organizzazione dell’Unione dei Comuni per gestire unitariamente gli sportelli unici per le attività produttive e le centrali uniche di committenza.

La strategia dell’Area Interna di Troina

Fabio Venezia ha parlato della strategia dell’area di Troina, che non può limitarsi ad essere un elenco di opere pubbliche, come una sfida da condurre in un contesto di grandi trasformazioni che hanno l’effetto di indebolire il già fragile tessuto socio-economico delle comunità locali. Per Marco Bussone, presidente nazionale Uncem, l’Unione dei Comuni è, in pari tempo, una risposta alla crisi delle istituzioni locali e un presupposto della strategia di sviluppo, che conferisce forza politica al territorio nella governance multilivello e nella ridefinizione del rapporto con i grandi centri urbani come Catania.