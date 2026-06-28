Enna, parte il cartellone estivo: oggi il debutto di “Enna d’Estate”, domani Uccio De Santis

Prende il via oggi, domenica 28 giugno, il cartellone “Enna d’Estate”, il programma di manifestazioni promosso dal Comune che prevede ventiquattro appuntamenti distribuiti fino al 4 settembre tra Enna Alta, Enna Bassa e Pergusa. L’iniziativa punta ad animare i diversi quartieri della città attraverso eventi culturali, spettacoli e intrattenimento.

Il debutto con “Donne di Ilio”

L’apertura della rassegna è in programma questa sera alle 21 in piazza Duomo con lo spettacolo “Donne di Ilio. La dignità nella sconfitta. Voci dalle rovine”, rilettura delle figure femminili della tragedia classica. La rappresentazione è realizzata dalla Compagnia della Curvatura Teatro e Drammaturgia classica del Liceo Colajanni Farinato di Enna, diretta dalla professoressa Maria Silvia Messina. Il progetto è curato dai docenti Piergiuseppe Battaglia, Daniela Colella e Loredana Paci, con la regia di Elisa Di Dio.

Domani l’appuntamento con Uccio De Santis

Il programma proseguirà domani, lunedì 29 giugno, alle 21 in piazza Vittorio Emanuele, con lo spettacolo del comico Uccio De Santis, noto al pubblico televisivo per il format “Mudù”. L’esibizione rientra nel calendario degli eventi estivi predisposto dall’amministrazione comunale.

Il sindaco Mirello Crisafulli ha spiegato che la scelta è stata quella di organizzare un calendario diffuso, con iniziative distribuite nelle diverse aree della città.

Modifiche alla viabilità

In occasione dello spettacolo di domani sono previste modifiche temporanee alla circolazione nell’area di piazza Vittorio Emanuele. Dalle 14 alle 24 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Roma, nel tratto compreso tra il civico 316 e l’intersezione con piazza Coppola, e in piazza Vittorio Emanuele, tra piazza Crispi e piazza Scelfo.

Dalle 18 alle 24 sarà vietata la circolazione veicolare nello stesso tratto di via Roma. Dalle 20.30 alle 24 il divieto interesserà anche via Falutano, via Vulturo e piazza Vittorio Emanuele, con esclusione dei residenti nelle aree interessate.

Bus navetta gratuito

Resta attivo il servizio gratuito di bus navetta dal parcheggio del Pisciotto al centro storico, predisposto per agevolare l’afflusso del pubblico agli appuntamenti del cartellone estivo.