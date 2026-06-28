Porta un libro con te”, a Enna arriva Luigi La Rosa con “A Parigi con gli impressionisti”

Si chiude prima della pausa estiva il ciclo di incontri di “Porta un libro con te”, iniziativa promossa dall’Associazione Libri&Altrove e coordinata dal professor Pippo Lombardo. L’appuntamento è in programma martedì 30 giugno, alle ore 18, alla Mediateca comunale “Casa di Giufà” di Enna Bassa, con la presentazione del volume “A Parigi con gli impressionisti” dello scrittore Luigi La Rosa.

L’autore e il libro

La Rosa, scrittore, editor e docente di scrittura creativa che vive tra Catania e Parigi, propone un itinerario nella capitale francese attraverso i protagonisti dell’Impressionismo, intrecciando arte, storia e letteratura. L’autore ha pubblicato numerosi romanzi e saggi dedicati a Parigi ed è collaboratore del Touring Club Italiano per le Guide Verdi della città.

L’incontro e il progetto Biblioinsieme

L’iniziativa rientra nel progetto Biblioinsieme, promosso dal Comitato di Enna della Società Dante Alighieri con i Comuni di Enna, Aidone, Calascibetta e Villarosa. A dialogare con l’autore saranno Elisa Di Dio e Loredana Trovato. Sono inoltre previste letture degli allievi del laboratorio teatrale di Biblioinsieme. L’ingresso è libero.